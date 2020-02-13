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Заводы по производству стекловолокна и полиэтилена появятся в Каспийске до конца 2020 года

Предприятия разместятся на инвестиционной площадке "Уйташ"

МАХАЧКАЛА, 13 февраля. /ТАСС/. Заводы по производству стекловолокна и по переработке и производству полиэтилена появятся в Каспийске до конца 2020 года. Об этом сообщил в четверг министр экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов на пресс-конференции в Махачкале.

"В прошлом году мы проводили работу по привлечению резидентов на инвестиционную площадку "Уйташ". У нас начато строительство двух заводов на [этой] инвестиционной площадке. Завод по производству стекловолокна уже получил финансирование в рамках федеральной программы "Развитие СКФО". Другой проект - завод по переработке и производству полиэтилена. Оба этих завода до конца текущего года будут введены в эксплуатацию", - сказал Султанов.

По его словам, в этом году на инвестплощадке также будет начато строительство еще двух других заводов - по производству безалкогольных напитков и по переработке мяса.

Первая в Дагестане территория опережающего развития (ТОР) "Каспийск" создана в одноименном моногороде в 2017 году. Режим ТОР действует на протяжении 10 лет на всей территории города. Условием для получения статуса резидента является осуществление деятельности на территории города с объемом вложений не менее 5 млн рублей и созданием не менее 20 рабочих мест в течение первого года деятельности.

Инвестиционная площадка "Уйташ" присоединена к ТОР "Каспийск" в конце 2018 года, инфраструктура площадки была создана за счет бюджетных средств. Отмечалось, что включение площадки в состав ТОР позволит привлечь новых инвесторов за счет дополнительных преференций и налоговых льгот.

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