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Памятник установят в Черкесске на месте захоронения 300 красноармейцев

Монумент будет установлен в преддверии празднования 75-летия Победы

ЧЕРКЕССК, 13 февраля. /ТАСС/. Власти города Черкесска (Республика Карачаево-Черкесия) намерены увековечить память 300 бойцов времен Великой Отечественной войны, захороненных в братской могиле на территории городского кладбища. Поисковикам удалось установить имена более 60 погибших солдат, они будут обозначены на памятнике, сообщила в четверг в пресс-служба муниципалитета.

"Ранее были установлены имена 12 бойцов. Сводный поисковый отряд "Подвиг" и Совет ветеранов Черкесска в течение последних двух лет установили личности еще 53 солдат и выступили с инициативой на месте старого обелиска установить новый памятник с фамилиями участников Великой Отечественной войны", - цитирует пресс-служба зампреда Гордумы Иналя Гашокова.

Планируется, что памятник будет установлен в преддверии празднования 75-летия Победы. Ранее глава региона Рашид Темрезов также выступил с инициативой установки на доме каждого ветерана объемных красных звезд со словами "Спасибо за Победу".

Из Черкесска в первые дни войны на фронт ушли около 2 тыс. человек, в целом в сражениях участвовала почти пятая часть жителей города. Около 8 тыс. человек были призваны в армию или ушли на войну добровольцами, половина из них погибли либо пропали без вести. Жители Черкесска в годы войны производили для фронта детали артиллерийского вооружения, шашки, корпуса для гранат, одежду для фронтовиков.

С 11 августа 1942 года по 18 января 1943 года Черкесск находился в оккупации немецко-фашистских войск, в эти месяцы в городе были созданы несколько партизанских отрядов. Во время оккупации в городе были уничтожены несколько фабрик, заводов, городская электростанция, социальные учреждения.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
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