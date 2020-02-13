Около 100 детей будут обучаться в первом инновационном центре для молодежи в КЧР

ЧЕРКЕССК, 13 февраля. /ТАСС/. Обучение в первом в Карачаево-Черкесии Центре молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) начнут около 100 школьников и студентов. Первым открывшимся в центре курсом станет школа 3D-визуализации, сообщили ТАСС в администрации ЦМИТ.

"В феврале 2020 года в Центре пройдет открытие школы 3D-визуализации <…> В начале работы центра будет открыто порядка пяти-шести направлений подготовки, все курсы будут разной длительности. На каждый из них по разным направлениям будут набирать до 15 человек, чтобы педагоги могли уделять максимальное внимание каждому из них. В общей сложности около сотни детей начнут обучение", - пояснили в ЦМИТ.

После открытия школы 3D-визуализации центр начнет набор и по другим направлениям подготовки, в частности, планируется набрать группу для изучения мобильной фотосъемки.

ЦМИТ создан в городе Карачаевске. Школьники и студенты смогут получить в центре знания и навыки в области 3D-проектирования, выполнения фрезерных, токарных, слесарных, паяльных, электромонтажных и других работ.

В конце января специалисты провели пуско-наладочные работы установленного в центре современного оборудования цифрового производства.