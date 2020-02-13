"Стена Героев" открылась в девяти образовательных учреждениях Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 13 февраля. /ТАСС/. Первый этап проекта "Стена Героев", приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в Кабардино-Балкарии (КБР). В девяти образовательных учреждениях региона открылись стенды с фотографиями участников войны. Об этом в четверг рассказал ТАСС председатель "Ассоциации студентов вузов СКФО" Азамат Люев.

Ранее Люев сообщал, что проект "Стена Героев", приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, удостоен гранта президента РФ, в рамках которого на выделенные средства (более 2 млн рублей) планируется установка стендов с фотографиями участников войны в 15 образовательных учреждениях в семи регионах Северного Кавказа. Главная цель проекта - сохранение исторической памяти и формирование у молодежи округа патриотических взглядов ценностей.

"В рамках первого этапа проекта была проведена презентация проекта и открытие стендов в девяти организациях: в Кабардино-Балкарском государственном аграрном университете им. В. М. Кокова и двух школах города Нальчика, а также в кадетской школе Бабугента и в образовательных учреждениях Терека, Кенделена, Кишпека, Анзорея и Прохладного", - рассказал собеседник агентства. Во всех девяти организациях не только открыли стенды, но и провели встречи учащихся с Героями России.

Следующие открытия стендов состоятся в марте в Дагестане, Чечне, Северной Осетии и Ингушетии, в апреле - в Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае. "На этих стендах сами учащиеся будут размещать фотографии героев, которые отдали свою жизнь, защищая Родину от во время войны. Потом они их смогут забрать на акцию "Бессмертный полк", затем их снова возвращают на стенд до следующего года", - пояснил собеседник агентства. Люев подчеркнул, что на стендах будут размещаться около 120-150 фотографий.

Завершением проекта станет проведение в мае в Нальчике межрегиональной военно-патриотической игры "Герой", в которой примут участие не менее семи команд из организаций, где будут открыты стенды. "Из 15 организаций мы выберем семь самых активных", - сказал Люев.