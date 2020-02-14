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Музей Ингушетии пополняет коллекцию экспонатами, переданными в дар жителями Кавказа

Ранее музеем был запущен проект по сбору предметов быта ингушей XIX-XX веков

МАГАС, 14 февраля. /ТАСС/. Фонды государственного музея изобразительных искусств Ингушетии пополняются экспонатами, которые безвозмездно передаются ему жителями регионов СКФО. Впервые коллекцию пополнил предмет быта, подаренный жительницей другого региона - в феврале жительница Дагестана передала музею 100-летнюю швейную машинку, рассказала ТАСС главный хранитель музея Мадина Хамхоева.

"Многие жители нашего региона не придают значение и могут пренебречь каким-то предметом, а для музея он несет историческую и культурную ценность. Потому мы не устаем просить людей не избавляться от старинных предметов, а делиться ими с нами, мы их сохраним для будущих поколений", - сказала Хамхоева.

По ее словам, последним экспонатом стала 100-летняя ручная швейная машинка, которую музею подарила жительница Дагестана Сарият Гуруева. "Эта машинка была ей подарена ингушской семьей, в которой на ней долгие годы работала ингушская мастерица, а уже сама Сарият пользовалась ею 10 лет. Машинка и сейчас в рабочем состоянии", - заметила хранитель музея.

Она добавила, что в рамках межмузейного сотрудничества Ингушетия и Дагестан ежегодно проводят совместные выставки. "Именно с Дагестаном у нас сложилось самое тесное и плодотворное сотрудничество", - сказала Хамхоева.

Ранее музеем был запущен проект по сбору предметов быта ингушей XIX-XX веков.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
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