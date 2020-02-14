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Проходящий через регионы Центральной России циклон "Сабина" принесет потепление

В выходные в некоторых регионах потеплеет до плюс 5 градусов
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Атлантический циклон "Сабина", проходящий над регионами Центрального федерального округа (ЦФО), привел к резкой смене погоды в некоторых регионах - после сильных морозов в субботу и воскресенье ожидается потепление до плюс 5 градусов. Об этом сообщили в пятницу корреспондентам ТАСС в гидрометеоцентрах регионов ЦФО.

"Через Воронежскую область и ряд регионов проходит атлантический циклон "Сабина", который принес осадки и потепление. На смену проходящей "Сабине" следом к нам идет циклон "Томрис", центр которого сейчас находится над Англией. Циклоны идут цепочкой и несут в регионы ЦФО влагу и тепло", - рассказал главный метеоролог Воронежской области Александр Сушков.

Как добавила дежурный синоптик Воронежского гидрометеоцентра Светлана Перова, с пятницы в регионах ЦФО ожидается потепление, днем будет плюсовая температура. В Воронежской и Липецкой областях днем в субботу и воскресенье ожидается до 4-5 градусов тепла. "Из-за перепада температур на выходных возможен гололед, туман, на дорогах гололедица, на крышах - большие сосульки. На выходных, 15-16 февраля, днем плюсовые температуры - от 0 до 5 градусов тепла, а ночами - от 0 до 5 градусов мороза", - сказала Перова.

По ее словам, потепление продержится как минимум до 19 февраля.

В Тамбовскую область циклон "Сиара" в пятницу принес потепление днем до 0 градусов. Ночью ожидается до 5 градусов мороза, а на выходных температура днем поднимется до 3 градусов тепла. Температурные перепады станут причиной гололеда и тумана. Во Владимирской и Рязанской областях с 15 февраля ночью ожидается небольшой снег, днем температура составит 1-3 градуса тепла. По ночам в них прогнозируется до 1-8 градусов мороза.

В Ярославской и Костромской областях с пятницы потеплеет до плюс 1 градуса, а затем до 2-4 градусов. В Орловской, Ивановской, Тульской, Брянской и Смоленской областях, по данным синоптиков, небольшие дожди, на дорогах гололедица, температура днем составит 2-3 градуса, ночью - до 4-5 градусов мороза. По прогнозу метеорологов, прохождение циклона "Сабина" завершится к вечеру воскресенья в ряде регионов сильным ветром с порывами до 18 м/с.

Теги
РоссияОрловская областьИвановская областьЛипецкая областьТульская областьБрянская областьВладимирская областьВоронежская областьКостромская областьРязанская областьСмоленская областьТамбовская областьЯрославская область
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