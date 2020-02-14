Поликлинику и стационар на 40 коек открыли в республиканском онкоцентре в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 14 февраля. /ТАСС/. Новый корпус с поликлиникой на 200 посещений в смену и стационаром на 40 коек открыли в пятницу в Республиканском онкологическом центре в Махачкале.

Строительство дополнительного корпуса Республиканского онкологического центра (ранее Республиканского онкологического диспансера - прим. ТАСС) с поликлиникой и стационаром началось в 2012 году, позже было приостановлено из-за нехватки финансирования. Строительство объекта было возобновлено в 2018 году, на его завершение, по данным Минздрава региона, федеральный центр выделил 350 млн рублей.

"Ввод в эксплуатацию новой поликлиники на 200 посещений со стационаром на 40 коек, которые оснащены самым современным диагностическим оборудованием для лучевой диагностики, магнитно-резонансным томографом, эндоскопической техникой, аппаратом ультразвуковой диагностики, позволит нам <...> выявлять онкологию на ранней стадии, соответственно, оказывать своевременную помощь пациентам", - сказал на открытии первый зампредседателя правительства Дагестана Анатолий Карибов.

Бережливая поликлиника

В работу новой поликлиники, по его словам, внедрены принципы бережливой организации труда, запись пациентов будет осуществляться как через регистратуру, так и через интернет. "Жители Дагестана здесь могут получать помощь у высококвалифицированных врачей. И наши граждане смогут получить курс лечения, не выезжая за пределы республики, что более приемлемо экономически и удобно по времени. В современной поликлинике будет осуществляться консультативный прием пациентов, проводиться химиотерапия больных. Поликлиника оснащена самым современным диагностическим оборудованием", - добавил первый вице-премьер.

Джамалудин Гаджиибрагимов сообщил, что ежегодно в Дагестане выявляется около 5 тыс. новых случаев рака, умирает около 2 тыс. человек.

"За каждой этой цифрой конкретные люди. Сегодня первостепенной задачей здравоохранения республики, прежде всего, остается раннее выявление онкозаболеваний и оказание высокотехнологичной специализированной медицинской помощи. Открытие современной поликлиники в онкоцентре, оснащенной всем необходимым для оказания консультативной и диагностической помощи населению, является важным шагом в работе по раннему выявлению онкологических заболеваний", - отметил министр здравоохранения региона Джамалудин Гаджиибрагимов.

Оборудование по нацпроекту

В рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение", добавил он, стационар на 40 коек оснастили современным оборудованием, что позволит врачам расширить виды оказываемой медицинской помощи.

"Однако нам предстоит сделать еще многое. Планируется строительство корпуса на 150 коек, установка двух линейных ускорителей, дооснащение больницы современным оборудованием, в том числе позитронно-эмиссионным томографом и открытие еще трех центров амбулаторно-онкологической помощи. Все эти мероприятия нам позволят улучшить качество оказываемой медицинской помощи и значительно снизить выезд наших пациентов на лечение за пределы республики", - сказал Гаджиибрагимов.

Также министр отметил, что за последний год значительно улучшилось лекарственное обеспечение больных с онкологической патологией, в том числе таргетными препаратами.

После торжественного открытия нового корпуса собравшиеся осмотрели новую поликлинику и стационар. Главный врач Республиканского онкологического центра Владимир Брежнев показал отделения, лаборатории, а также современное оборудование для проведения операций и реабилитации больных и рассказал о технической базе комплексного обследования и лечения пациента. Он отметил, что пациенты смогут получить в центре весь спектр медицинской помощи - от ранней диагностики и до лечения.

Цели нацпроекта

Федеральный проект "Борьба с онкозаболеваниями" является одним из ключевых в нацпроекте "Здравоохранение". Ожидается, что его реализация позволит снизить смертность россиян от новообразований, в том числе злокачественных. Уже 2024 году будут созданы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи и переоснащены как минимум 160 диспансеров и больниц в регионах.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, устранение кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, проведение профилактических медицинских осмотров всех граждан не реже одного раза в год. На реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.