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В Ингушетии археологи проведут раскопки на месте неизученного древнего христианского храма

Они будут длиться в течение месяца с начала работ

МАГАС, 14 февраля. /ТАСС/. Археологи намерены провести раскопки на месте древнего христианского храма, недавно обнаруженного в Ассиновской котловине в горах Ингушетии, сообщил ТАСС в пятницу замдиректора археологического центра Ингушетии им. Е. И. Крупнова Умалат Гадиев.

"В августе-сентябре планируем организацию археологических раскопок второго Таргимского храма в Ассиновской котловине в горах Ингушетии. Этот храм открыт недавно сотрудниками нашего археологического центра, и археологически он ранее не изучался. Мы проведем исследования, нам важно знать, что представляет собой этот храм с точки зрения и архитектуры, и археологии, очень важным представляется вопрос хронологии. У нас есть предположение, что он вписывается в период строительства других наших храмов в горной Ингушетии, одного из древнейших христианских храмов в РФ Тхаба-Ерды, Алби-Ерды, это примерно XI-XIII века. Точно мы сможем сказать после полноценных научных работ", - сказал Гадиев.

По его словам, археологические раскопки будут длиться в течение месяца с начала работ.

"К сожалению, этот интереснейший культовый комплекс сохранился лишь частично, он сильно руинирован, некоторые стены сохранились на высоту около двух метров, частично фиксируется и наличие абсида, и другие детали. Мы полагаем, что он был христианским, потому что в северной стене сохранились антропоморфные ниши и углубления, в которых могли быть заключены фрески. Он стоит недалеко от изученного ранее советскими археологами первого Таргимского храма, который однозначно трактуется как христианский, возможно, что и данный храм связан с ним", - добавил археолог.

Первый Таргимский храм высотой около шести метров расположен на левом берегу реки Асса, к северу от горного селения Таргим. Храм был открыт и описан в 1933 году профессором Леонидом Семеновым, а в 1976 году на его месте были проведены археологические раскопки. Храм представляет собой каменную постройку небольших размеров, отличительной чертой которой является наличие при ней подземной склеповой усыпальницы.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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