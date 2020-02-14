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Новая система обращения с ТКО

Первую мусоросортировочную линию запустят в восточных районах Ставрополья

Она будет перерабатывать более 150 тыс. т мусора в год

СТАВРОПОЛЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Ставрополья запустят первую на востоке края мусоросортировочную линию в рамках национального проекта "Экология" в 2020 году. Оборудование позволит начать сортировку отходов на территории с населением порядка 243 тыс. человек, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Министерства ЖКХ региона.

Ранее в Минприроды РФ сообщали о том, что в стране на раздельный сбор твердых коммунальных отходов (ТКО) готовы перейти более 10 регионов. Ставропольский край входит в число территорий, где работа по переходу на новую систему сбора мусора находится на высоком уровне.

"Линия мощностью более 150 тыс. т в год приобретена в собственность Ставропольского края на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов и передана регоператору на условиях аренды в пользу края. Региональный оператор ООО "Комбинат Благоустройства" обслуживает восточную зону края - Арзгирский, Буденновский, Левокумский районы и Нефтекумский городской округ - с населением порядка 243 тыс. человек", - говорится в сообщении.

На территории, где будет запущена линия, ежегодно производится порядка 91 тыс. т ТКО. Оборудование, которое запустят в 2020 году, позволит направлять часть мусора на переработку и уменьшить долю захораниваемого мусора. В ближайшие годы региональные операторы за счет собственных средств также планируют запустить мощности по сортировке отходов в Пятигорске, Труновском районе и Новоалександровском городском округе.

Реформа мусорной отрасли стартовала в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы зафиксированы в паспорте нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский крайНовая система обращения с ТКО
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