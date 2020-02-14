В Приэльбрусье к 77-летию освобождения Кавказа организуют концерт, полевую кухню и флешмоб

НАЛЬЧИК, 14 февраля. /ТАСС/. Мероприятия, посвященные 77-й годовщине снятия фашистских штандартов с Эльбруса и установления флагов СССР, пройдут 17 февраля в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарской Республики (КБР). На станции "Мир" (3,5 тыс. метров) состоится митинг, а на поляне Азау будет развернута полевая кухня. Об этом ТАСС в пятницу сообщил первый заместитель главы местной администрации Эльбрусского муниципального района Арслан Улимбашев.

"17 февраля поднимемся на станцию "Мир", где будет минута молчания, возложение цветов к памятнику воинам, обровнявшим Кавказ. Основные мероприятия пройдут на поляне Азау", - рассказал собеседник агентства.

Кроме того, на станции "Мир" состоится митинг, будут звучать песни военных лет. Воспитанники местной спортивной школы совершат спуск с флагом Победы. На поляне Азау будет развернута полевая кухня, пройдут флешмоб и концерт. "В мероприятиях примут участие порядка 250 человек, в том числе все юнармейцы и школьники", - добавил собеседник агентства.

Эльбрус и соседние с ним перевалы через Главный Кавказский хребет в годы Великой Отечественной войны стали ареной ожесточенного противостояния. В боях против Красной армии там участвовали подразделения германской горнострелковой дивизии "Эдельвейс".

Битва за Кавказ продолжалась свыше 14 месяцев - с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года. Потери советских войск в этих сражениях превысили 344 тыс. человек. 13 и 17 февраля 1943 года советские военные альпинисты сбросили с обеих вершин Эльбруса вражеские штандарты и водрузили государственный флаг СССР. В 2010 году на высоте более 4 тыс. метров на склоне Эльбруса установлена памятная доска бойцам Красной армии, совершившим этот подвиг.