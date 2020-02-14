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Турпоток в Дагестане в 2019 году вырос на 20%

В прошлом году республику посетили около 850 тыс. человек

МАХАЧКАЛА, 14 февраля. /ТАСС/. Туристический поток в Дагестане в 2019 году вырос более чем на 20% и составил около 850 тыс. человек. Об этом сообщил министр по туризму и народным художественным промыслам республики Расул Ибрагимов в пятницу на заседании коллегии ведомства по итогам деятельности за 2019 год.

"В 2019 году установилась позитивная динамика основных индикаторов туристской отрасли республики. В среднем более чем на 20% ежегодно растет внутренний и въездной туристский поток и, по экспертной оценке, он составил около 850 тысяч человек", - сказал Ибрагимов.

По его словам, по итогам прошлого года число занятых в сфере туризма на постоянной основе увеличилось до 10 тыс. человек.

"За счет частных инвестиций [в 2019 году] введено в строй 6 гостиниц и 1 турбаза, привлечено 332 млн рублей частных инвестиций. Количество туроператоров, зарегистрированных в федеральном реестре возросло с 4 в 2018 году до 10 в 2019 году. Количество туристических предприятий выросло до 48", - сообщил глава ведомства, отметив, что объем платных туристических услуг в республике в прошлом году составил 3 млрд 133 млн рублей.

Он добавил, что по итогам прошлого года число сертифицированных туристических маршрутов, включенных в реестр маршрутной сети Дагестана, составило 41.

На сегодня количество действующих гостевых домов в Дагестане составляет 47. Кроме того, в республике функционируют 255 коллективных средства размещения на 21,3 тыс. койко-место, сообщил глава Минтуризма Дагестана.

В августе прошлого года Расул Ибрагимов сообщал ТАСС, что по итогам 2019 года турпоток в республику вырастет почти на треть по сравнению с прошлым годом и превысит 850 тыс. человек. По словам Ибрагимова, росту турпотока способствует развитие местных турагентств и операторов, а также устойчивый рост безопасности в регионе.

В Дагестане сохраняется ежегодный рост турпотока. Так, в 2017 году республику посетили 608 тыс. человек, в 2018 году - около 700 тыс. человек.

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