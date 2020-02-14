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Курсы по кибербезопасности для "серебряного возраста" пройдут в КЧР в 2020 году

Участниками проекта станут не менее 300 жителей республики

ЧЕРКЕССК, 14 февраля. /ТАСС/. Проект по обучению кибербезопасности людей старшего поколения пройдет в Карачаево-Черкесии в 2020 году. Участниками проекта станут не менее 300 жителей республики, сообщила ТАСС в пятницу руководитель Центра серебряного волонтерства КЧР Екатерина Борисова.

"Мы участвовали в грантовом конкурсе для участия в проекте и вошли в число 15 победителей. Планируем, что обучение основам кибербезопасности в республике пройдут не менее 300 человек", - сказала она.

Первый курс слушателей уже начал обучение. Занятия проводят банковские сотрудники. "В простой, доступной и интересной форме они рассказывают правила безопасности, как избежать уловок мошенников, что делать, если человек все-таки стал жертвой обмана. Каждому участнику выдают пособие, где вся информация изложена понятно и доступно", - рассказала Борисова.

В центре отмечают, что проблема мошенничеств в банковской сфере актуальна для всей страны, в том числе и для Карачаево-Черкесии. "Мы работаем с волонтерами "серебряного возраста", и они сами рассказывают, что опасаются пользоваться банковскими услугами и предложениями, у них есть недоверие из-за недостаточной информированности. Благодаря проекту у нас будут современные пенсионеры, которые свободно и легко смогут пользоваться банковскими услугами", - пояснила директор центра.

В рамках проекта в Карачаево-Черкесии будут набраны 10 групп учеников, каждая из них будет состоять из 30 человек. Занятия будут проходить до 15 июня 2020 года.

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РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
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