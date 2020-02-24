Федор Ушаков, последователь Потёмкина. Почему 200 лет об адмирале не было точных данных

В жизни адмирала Ушакова есть как известные, так и новые или сравнительно новые факты. Неоспоримы его таланты в морской науке, политике и даже медицине, ведь он спас в период эпидемии чумы команду своего корабля. Однако есть данные его биографии, которые оказались скорее легендами. Серьезно исследовать личность Ушакова начали только во второй половине XX века

Имя Федора Ушакова часто упоминается вместе с именем князя Григория Потёмкина, и это, конечно, неспроста. Именно князь Потёмкин-Таврический внимательно наблюдал за молодыми офицерами созданного им Черноморского флота и уже в 1780 году отметил среди других Ушакова и оказывал ему покровительство. В 1790 году светлейший князь пишет в письмах Екатерине II: "Есть во флоте Севастопольском контр-адмирал Ушаков. Отлично знающ, предприимчив и охотник к службе. Он мой будет помощник", "Контр-адмирал и Кавалер Ушаков отличных достоинств. Знающ, как Гоу, и храбр, как Родней. Я уверен, что из него выйдет великий морской предводитель". Получив согласие императрицы, Потёмкин издает ордер, которым Ушаков назначается командующим Черноморским флотом: "Не обременяя Вас правлением Адмиралтейства, препоручаю Вам начальство флота по военному употреблению". Легенды и реальность О детских годах Федора Ушакова долгое время информации было немного, да и та основывалась на неопределенных источниках. До 1980-х годов было не очень понятно даже, где, когда и в какой семье он родился. До сих пор, спустя более чем два века после кончины адмирала, в публикациях попадаются разные даты и данные о его рождении.

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Однако теперь благодаря найденным в Рыбинском филиале Государственного архива Ярославской области документам точно известно, что рода Ушаков был дворянского. И наконец примерно в те же 1980-е годы в Ростове Великом нашли метрическую книгу церкви Богоявления-на-Острову с записью о рождении Ушакова. Документ сохранился хорошо, и в нем четко видна дата: 13 (по новому стилю 24) февраля 1745 года. Ушаков родился в сельце Бурнаково Ярославской провинции Романовского уезда, его фамилия принадлежит небогатому, но древнему дворянскому роду — "от Косожского Князя Редеги". Забегая вперед, скажем, что впоследствии, уже перед императором Александром I в 1804 году адмирал хлопотал о внесении герба Ушаковых во Всероссийский гербовник, аргументируя прошение так: "...из рода моего Ушаковых многие служили всероссийскому престолу службы в разных чинах и жалованы от государей вотчинами". Приложил адмирал и другие подтверждающие древность и именитость рода документы. В 1807 году его прошение было удовлетворено. Вопросы вызывало и то, почему в Морской шляхетский кадетский корпус юноша поступил только в 16 лет. "Ибо пред тем", как объяснял этот факт историк Бантыш-Каменский в "Словаре достопамятных людей Русской земли", "ходил со старостой на медведя". Однако и это было опровергнуто в дальнейшем.

Описание Адмирал Федор Ушаков © Государственный Эрмитаж

Когда адмирала в 2000-х годах прославляли в лике святых, были проведены экспертно-криминалистические исследования его останков, в ходе которых было установлено, что в детстве он перенес частичный асептический некроз головки правой бедренной кости. Последствия столь серьезного заболевания в виде укоренившейся привычки поджимать больную ногу остались с ним на всю жизнь. Современники вспоминают, что, когда Ушаков волновался или ему нужно было принять серьезное решение, он всегда "стоял на одной ноге". Эти же исследования точно установили, что Ушаков вряд ли обладал необходимой для охотника на медведей выдающейся физической силой, так как был субтильного (некоторые исследователи указывают — грациозного) телосложения, невысокого (до 168 см) роста, с узкими (около 39 см) плечами, узкими кистями рук и ступнями. Морской кадетский корпус Учился Ушаков успешно, в 1766 году окончил Морской корпус в офицерском чине. В ходе Русско-турецкой войны 1768–1774 годов состоял в Донской (Азовской) флотилии, произведен в лейтенанты, назначен командующим первым палубным ботом, а затем 6-пушечным двухмачтовым кораблем. В его мирной деятельности на строящемся Черноморском флоте, когда он участвовал в постройке кораблей в Херсоне, пожалуй, самым примечательным является то, как ему удалось остановить бушевавшую в 1783 году эпидемию чумы и сохранить жизнь большинству членов экипажа своего корабля. Победа над эпидемией Чума и оспа в XVIII веке считались самыми страшными болезнями. Эпидемии наносили огромный урон населению, люди погибали целыми городами и селениями. Эпидемии вызывали настоящую панику. Тревога охватила и Херсон. Эпидемия усиливалась, строительство кораблей, несмотря на крайнюю военную необходимость, было остановлено, команды вывели в степь. Так как врачей недоставало, обязанности по сохранению здоровья корабельных команд возложили на командиров. Ушаков ввел твердый карантинный режим: команду (почти 500 человек) разделил на артели, каждую из которых поселил в отдельную палатку из камыша, общение строго запретил. Если в артели кто-то заболевал, его размещали в отдельной палатке. Старую палатку сжигали со всеми вещами. Если кто-то покидал лагерь, отправляясь за покупками или на работы, по возвращении ответственный офицер был обязан составить подробнейший рапорт о том, кто, где и сколько времени находился. Покупать вещи строго запрещалось. За соблюдением установленных правил Ушаков следил лично. В результате уже к 4 ноября 1783 года чумы в команде не было, тогда как в остальных командах она продержалась до весны 1784-го года. Командование решило представить его к награде, императрице отправили доклад, где среди прочего упоминалось, как Ушаков "ту болезнь во веренной ему части, не допуская ее к большему распространению, пресек совершенно, гораздо скорее других командиров". За этот "ревностный и отличный подвиг" Ушаков был удостоен первой награды — ордена Святого Владимира IV степени. В августе 1785 года Ушаков в чине капитана бригадирского ранга прибыл из Херсона в Севастополь командиром 66-пушечного линейного корабля "Святой Павел". На "Святом Павле" он отправился на войну, в ходе которой ему уже предстояло проявить свои лучшие флотоводческие качества. Русско-турецкая война 1787–1791 годов Самым, пожалуй, знаменитым сражением Ушакова был бой у острова Фидониси. Боевая мощь турецкой эскадры более чем вдвое превышала таковую у русской, а численность линейных кораблей — всемеро. Тем не менее Ушакову удалось выстроить корабли так, чтобы самая решительная атака пришлась на турецкий флагман под управлением Гассан-паши. Попытки поддержать его тут же пресекались русскими фрегатами. Будучи пораженным, корабль ушел к румелийским берегам, а севастопольская эскадра вернулась в свой порт приписки для ремонта. В 1788 году Ушакова назначили командующим Севастопольской эскадрой и портом, а через год произвели в контр-адмиралы.

Описание Пластический портрет Ушакова работы антрополога Михаила Герасимова в экспозиции Темниковского историко-краеведческого музея им. Ф.Ф. Ушакова © Станислав Красильников/ТАСС

В другое знаковое сражение той войны — Керченское — Ушаков вступил уже командующим Черноморским флотом и портами. Турецкий флот, снова с превосходящей числом артиллерией, шел в Керчь высадить свой десант, но был встречен русским Черноморским флотом. Бой был очень сложным и продолжительным. Военные эксперты считают, что Ушаков проявил в нем способность не только неординарно мыслить и принимать нестандартные решения, но и предоставлять определенную инициативу в маневре своим командирам. Затем было сражение у мыса Тендра, в котором Ушаков применил уже не оборонительную тактику, а тактику нападения, использовал фактор внезапности и принципы взаимной поддержки и сосредоточения сил на направлении главного удара. Эти приемы стали новаторскими и вошли в историю военно-морского искусства. А 13 марта, день победы русского флота у мыса Тендра, стал Днем воинской славы России. Закрепило победу русского флота сражение у мыса Калиакрия.

Итогом войны было подписание Османской империей в 1791 году Ясского мирного договора. Турция навсегда отказалась от своих претензий на Крым, оставив Крым и Очаков за Российской империей. На флоте Ушакова считают основателем русской тактической школы: он перестраивал эскадру в боевой порядок, уже непосредственно сблизившись с противником, тем самым сократив время тактического развертывания, он не располагал свой корабль в середине боевого порядка, как того тогда требовали тактические правила, а ставил его передовым, занимая при этом опасные положения, что значительно поднимало боевой дух: мужество командующего не могло не вдохновлять его командиров. Помимо прочего, Ушаков быстро оценивал боевую обстановку, точно рассчитывал факторы успеха и решительно атаковал. При этом Ушакова высоко ценили не только свои подчиненные, но и турки, называя русского адмирала Ушак-паша. Войны коалиции В 1798–1800 годах вице-адмирал Ушаков командовал российской эскадрой в Средиземном море. Ему нужно было овладеть Ионическими островами, блокировать французские войска в Египте, а также содействовать английской эскадре контр-адмирала Нельсона во взятии острова Мальта. Ушаков проявил себя в это время не только как флотоводец, но и как искусный политик и государственный деятель. Под его командованием от французских оккупационных войск освобождены острова: Корфу, Цериго, Занте, Видо. В 1799 году Ушакова произвели в адмиралы. Участвовал Федор Федорович и в освобождении южного побережья Италии.

Описание Русская эскадра под предводительством Ушакова в проливе Босфор, 1799 год © Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images

При его содействии под протекторатом России и Турции была создана греческая Республика Семи Островов, в устройстве политической системы которой он принял прямое участие. Павел I в рескрипте от 27 апреля 1799 года указывал: "Нам ощутительно, что министерству турецкому, столь мало сведущему, трудно или, прямо говоря, невозможно самому установить ничего порядочного, и для того считаем, что всего лучше было бы, <...> чтоб он [Ушаков] окружился сведениями людей благонамеренных и просвещенных, в немалом числе на островах тех существующих, и учредил в них правление, не отлагая времени, когда флот Наш еще всякую меру подкрепить может". Кроме того, в ходе овладения Ионическими островами и особенно островом Корфу (Керкира) Ушаков продемонстрировал незаурядные способности в организации взаимодействия армии и флота. При уходе русского флота кефалонийцы преподнесли Ушакову золотой орден с надписью "Всех Ионических островов спасителю Кефалония". Аналогичные ордена преподнесли ему и другие освобожденные острова. После чего русский флот вернулся в Севастополь. Мирная жизнь Федора Ушакова Как только Россию отбили от турецких и европейских угроз, роль флотских военачальников в судьбе отечества, видимо, стала казаться правителям не столь значительной. Не избежал участи забвения и адмирал Ушаков. Сначала его назначили командующим Балтийским гребным флотом, затем начальником флотских команд в Санкт-Петербурге. В 1807 году Ушаков написал императору прошение об отставке. "...при старости лет моих отягощен душевной и телесной болезнью и опасаюсь при слабости моего здоровья быть в тягость службе и посему всеподданнейше прошу, дабы высочайшим Вашего Императорского Величества указом повелено было за болезнью моей от службы меня уволить". Прошение император удовлетворил, и Ушаков ушел на покой "…за болезнию, от службы с мундиром и положенным жалованием". Адмиралу было тогда 62 года. Ушаков переехал в тихое сельцо Алексеевка Темниковского уезда Тамбовской губернии, которое приобрел еще в 1805 году. Рядом был Санаксарский монастырь, где почти полвека назад до этого, в 1764 году, настоятелем был дядя Федора Ушакова — Иоанн, в монашестве Феодор. В 1812-м, когда в Россию пришли с войной французы, на губернском собрании дворянства адмирала Ушакова избрали начальником внутреннего Тамбовского ополчения, но сил адмирал в себе уже не чувствовал и от предложенной должности отказался. В последние годы жизни Федор Федорович полностью посвятил себя церкви: постоянно посещал монастырские службы в Санаксарском монастыре, которые, по свидетельствам современников, "выстаивал наравне с монастырской братией". Великими постами он "по целой седмице" жил в монастыре, там у него была своя келья. С простыми людьми адмирал что на флоте, что потом, в деревне, общался участливо и по-простому. Они, конечно, отвечали ему тем же. Лучше всего это стало заметно, когда жизнь адмирала подошла к концу.

Описание Кафедральный собор святого праведного воина Федора Ушакова в Саранске © Станислав Красильников/ТАСС