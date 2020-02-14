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Показатели нацпроекта по благоустройству территорий перевыполнили в КБР по итогам года

По итогам 2019 года показатели ввода жилья выросли на 8,8% к аналогичным данным 2018 года

НАЛЬЧИК, 14 февраля. /ТАСС/. Показатели национального проекта "Жилье и городская среда" перевыполнены в Кабардино-Балкарии (КБР) в 2019 году по нескольким направлениям. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе главы и правительства региона по итогам совещания в Москве, в котором принял участие глава региона Казбек Коков.

14 февраля в Москве зампред правительства РФ Марат Хуснуллин провел совещание по вопросам реализации национальных проектов в сферах жилищного строительства, экологии, развития дорожной инфраструктуры и городской среды.

"В Кабардино-Балкарии по итогам 2019 года показатели ввода жилья (474,1 тыс. кв. м) выросли на 8,8% к аналогичным данным 2018 года, региональный проект "Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда", рассчитанный на переселение 81 человека, выполнен в полном объеме. Перевыполнены целевые показатели формирования комфортной городской среды - благоустроено 145 дворовых территорий и 28 общественных пространств", - говорится в сообщении.

Отмечено, что по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды город Баксан признан победителем в категории "Малые города" и получил межбюджетный трансферт в сумме 85 млн рублей.

Реализация нацпроекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

Теги
РоссияСКФОКабардино-Балкария
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