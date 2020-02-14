"Серебряными" волонтерами за год стали около 200 жителей Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 14 февраля. /ТАСС/. Около 200 жителей Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) присоединились к движению волонтеров "серебряного" возраста за год. Об этом ТАСС в пятницу сообщила руководитель Центра "серебряного" волонтерства КЧР Екатерина Борисова.

"Центр открылся в феврале 2019 года, за это время около 200 человек в республике стали волонтерами "серебряного" возраста. Есть костяк активистов, которые участвуют во всех наших акциях, есть волонтеры, которых мы привлекаем к проведению каких-либо мероприятий в районах республики", - сказала она.

"Серебряные" волонтеры в Карачаево-Черкесии помогают в проведении патриотических и образовательных акций, работают с детьми, оказывают помощь пожилым людям. "У нас очень активные волонтеры - они и поют, и танцуют, любая активность им по плечу, во всем участвуют с удовольствием", - отметила руководитель центра.

В преддверии 75-летия Победы волонтеры старшего возраста будут участвовать и в проведении памятных акций и мероприятий. "Мы помогаем реализовывать проекты в том числе другим организациям и общественным объединениям. Участвовали в проведении акции "Блокадный хлеб", вместе с "Волонтерами Победы", патриотическими клубами, Общероссийским народным фронтом, библиотеками и другими нашими партнерами планируем проведение в республике множества мероприятий в память о Великой Отечественной войне", - пояснила Борисова.

Волонтеры "серебряного" возраста в России - это люди от 55 лет и старше. В последние годы участники движения работали на всех крупнейших спортивных мероприятиях в стране, включая Олимпийские и Паралимпийские игры 2014 года в Сочи. Само понятие "серебряный" волонтер появилось в 2013 году, когда добровольцы старшего поколения работали на Универсиаде в Казани. Вовлечение граждан старшего поколения в движение является одним из важнейших направлений, предусмотренных национальным проектом "Демография".