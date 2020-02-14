В Тульской области начали работать криптокабины для оформления загранпаспортов

ТУЛА, 14 февраля. /ТАСС/. Две криптокабины для оформления данных, необходимых для изготовления биометрических загранпаспортов, начали работать в Тульской области. Регион стал вторым после Москвы, где внедрена данная технология, сообщается в пятницу на сайте администрации Тульской области.

"Тульская область вошла в число четырех пилотных регионов (вместе с Москвой, Московской областью и Краснодарским краем), в которых установлены криптокабины. А использовать их наш регион начал вторым. Сейчас в области две криптокабины - в Туле и в Новомосковске", - говорится в сообщении.

Криптокабина - это программно-технический комплекс для сбора и регистрации биометрических данных. В министерстве отмечают, что сейчас при проведении необходимых процедур должны присутствовать сотрудники МВД, в то время как новые технологии позволят оформить все самостоятельно - полученные данные автоматически будут направляться в органы внутренних дел.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, в Тульскую область оборудование было приобретено за внебюджетные средства и установлено во многофункциональных центрах "Мои документы", сейчас оно работает в тестовом режиме. Еще одна стационарная криптокабина в этом году будет установлена в Ефремове, также планируется закупить три мобильных аппарата, которые будут обслуживать жителей отдаленных территорий. Ранее в Туле работала только одна точка оформления биометрических загранпаспортов, открытие криптокабин позволит упростить процедуру для жителей города.

В пятницу работу тульского многофункционального центра "Мои документы" оценил губернатор региона Алексей Дюмин, который отметил, что за последнее время центры стали более удобными, сократилось время ожидания. Он также напомнил, что Тульская область стала одним из пяти пилотных регионов, реализующих проекты по оптимизации услуг федеральных ведомств, например, пенсионного фонда.

"Повышение качества государственных и муниципальных услуг, совершенствование деятельности МФЦ - эта работа у нас отлажена, мы проводим ее постоянно. Следующий этап - переход на электронный документооборот между отделениями МФЦ и ведомствами различного уровня", - отметил Дюмин.

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Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг - одна из задач нацпроекта "Цифровая экономика". Основными целями нацпроекта являются, в частности, увеличение внутренних затрат РФ на развитие цифровой экономики не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создание устойчивости и безопасности инфраструктуры связи в России, увеличение числа специалистов, обладающих определенным набором знаний в цифровой сфере.