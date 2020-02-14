{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Общественные территории в 10 муниципалитетах КЧР благоустроят в 2020 году

Проекты сформировали по результатам общественного голосования

ЧЕРКЕССК, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии намерены реконструировать и благоустроить общественные территории в десяти населенных пунктах республики в 2020 году. Итоговый перечень проектов сформирован в результате общественного голосования, сообщил в пятницу глава региона Рашид Темрезов.

"По результатам общественного голосования, с учетом мнений и предложений жителей республики сформированы и представлены в Минстрой КЧР десять дизайн-проектов общественных территорий, которые будут благоустроены в 2020 году по программе "Формирование комфортной городской среды", - написал он в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

По результатам общественного голосования с учетом мнений и предложений жителей республики сформированы и представлены в @minstroy_kchr 10 дизайн-проектов общественных территорий, которые будут благоустроены в 2020 году по программе «Формирование комфортной городской среды». Принцип общественного участия является одним из наиболее важных в реализации этих проектов, поскольку эти парки создаются именно для удобства и комфорта самих граждан. ⠀ В этом году комфортные облагороженные зоны отдыха с уютными аллеями, детскими игровыми и спортивными площадками, появятся в десяти населенных пунктах: в Карачаевске, Усть-Джегуте, Псыже, Старо-Кувинске, Икон-Халке, Кумыше, Садовом, Первомайском и Чапаевском. Также стартует очередной третий этап реконструкции парка в районе завода РТИ в северном микрорайоне Черкесска. ⠀ Всего в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» до 2024 года в Карачаево-Черкесии планируется благоустроить по меньшей мере 310 дворовых и 24 общественных территорий. ⠀ #КЧР #КарачаевоЧеркесия #Черкесск #Карачаевск #УстьДжегута #ИконХалк #СтароКувинск #Кумыш #Псыж #Первомайское #Садовое #Чапаевское

Публикация от Рашид Темрезов (@rashidtemrezov)

В числе победивших в голосовании проектов есть аллея со спортивными площадками в Карачаевске, детский игровой городок в городе Усть-Джегута, сквер в ауле Старо-Кувинск, парк с детской и спортивной площадкой в ауле Икон-Халк, концертная площадка под открытым небом в ауле Кумыш, аллея в селе Первомайское. Также продолжится реконструкция парка в городе Черкесске.

В общей сложности в рамках национального проекта до 2024 года в Карачаево-Черкесии планируется благоустроить около 310 дворовых и 24 общественных территорий.

Создание современных и комфортных условий в городах страны - одна из задач национального проекта "Жилье и городская среда", в который входит проект "Формирование комфортной городской среды". По данным Минстроя РФ, основная цель проекта - создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории РФ.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Темрезов, Рашид БориспиевичРоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
Реклама на ТАСС
Вице-премьер Ингушетии и 30 родителей выпускников республики сдали свой первый ЕГЭ
Участники акции выполнили 11 заданий по истории России
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС