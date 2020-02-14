Общественные территории в 10 муниципалитетах КЧР благоустроят в 2020 году

"По результатам общественного голосования, с учетом мнений и предложений жителей республики сформированы и представлены в Минстрой КЧР десять дизайн-проектов общественных территорий, которые будут благоустроены в 2020 году по программе "Формирование комфортной городской среды", - написал он в Instagram.

ЧЕРКЕССК, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии намерены реконструировать и благоустроить общественные территории в десяти населенных пунктах республики в 2020 году. Итоговый перечень проектов сформирован в результате общественного голосования, сообщил в пятницу глава региона Рашид Темрезов.

В числе победивших в голосовании проектов есть аллея со спортивными площадками в Карачаевске, детский игровой городок в городе Усть-Джегута, сквер в ауле Старо-Кувинск, парк с детской и спортивной площадкой в ауле Икон-Халк, концертная площадка под открытым небом в ауле Кумыш, аллея в селе Первомайское. Также продолжится реконструкция парка в городе Черкесске.

В общей сложности в рамках национального проекта до 2024 года в Карачаево-Черкесии планируется благоустроить около 310 дворовых и 24 общественных территорий.

Создание современных и комфортных условий в городах страны - одна из задач национального проекта "Жилье и городская среда", в который входит проект "Формирование комфортной городской среды". По данным Минстроя РФ, основная цель проекта - создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории РФ.