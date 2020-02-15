{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Реконструкцию Шапсугского водохранилища в Адыгее планируют завершить к 2026 году

Работы будут финансироваться по госпрограмме

МАЙКОП, 15 февраля. /ТАСС/. Реконструкцию Шапсугского водохранилища, считающегося крупнейшим в регионе и важным для развития сельского хозяйства Адыгеи водным объектом, планируется завершить к 2026 году. Об этом сообщил ТАСС в пятницу руководитель управления "Адыгеямелиоводхоз" Азамат Хапаев.

"Мы приступаем ко второй очереди реализации проекта по реконструкции Шапсугского водохранилища, имеющего большое значение для развития в республике рисоводства и туризма. Заключен соответствующий контракт, и до конца года будет подготовлено проектирование и проведена госэкспертиза. В целом же реконструкция водного объекта, начатая еще в 2007 году, завершится к 2026 году", - сказал он.

Финансирование реконструкции будет вестись по госпрограмме "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", уточнил Хапаев.

На водохранилище, первая очередь реконструкции которого длилась с 2007 по 2018 годы, капитально отремонтирована часть плотины, возведено аварийно-водосбросное сооружение. На эти цели было направлено порядка 2 млрд рублей федеральных средств. Сдача первой очереди реконструкции водохранилища затягивалась как в связи с переносом сроков финансирования и внесениями изменений в целевую инвестпрограмму, так и в связи с затягиванием сроков выполнения контракта ООО "Зарубежводстрой", пояснил руководитель управления "Адыгеямелиоводхоз".

На втором этапе будет реконструирована остальная часть плотины и старые сооружения, возведенные в 1950-х годах прошлого века. С полным завершением реконструкции водохранилища, построенного в 1939-1952 годах прошлого века, будут решены задачи по обеспечению водоснабжением значительной части рисовых систем Тахтамукайского района, развитию рыбоводства в республике. Муниципалитет станет еще более привлекательным для занятых в туристическом бизнесе инвесторов, добавил собеседник агентства.

Шапсугское - второе водохранилище Адыгеи по полному и полезному объему (120 млн куб. м воды) после Краснодарского водохранилища, расположенное в левобережной пойме реки Кубани, в 15 км к юго-западу от Краснодара. Его ввели в эксплуатацию в 1952 году для урегулирования паводкового стока реки Афипс для защиты низовьев реки Кубани от наводнений, а также более экономичного использования водных ресурсов в различных отраслях народного хозяйства.

Теги
РоссияАдыгея
Реклама на ТАСС
Вице-премьер Ингушетии и 30 родителей выпускников республики сдали свой первый ЕГЭ
Участники акции выполнили 11 заданий по истории России
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС