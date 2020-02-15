Реконструкцию Шапсугского водохранилища в Адыгее планируют завершить к 2026 году

МАЙКОП, 15 февраля. /ТАСС/. Реконструкцию Шапсугского водохранилища, считающегося крупнейшим в регионе и важным для развития сельского хозяйства Адыгеи водным объектом, планируется завершить к 2026 году. Об этом сообщил ТАСС в пятницу руководитель управления "Адыгеямелиоводхоз" Азамат Хапаев.

"Мы приступаем ко второй очереди реализации проекта по реконструкции Шапсугского водохранилища, имеющего большое значение для развития в республике рисоводства и туризма. Заключен соответствующий контракт, и до конца года будет подготовлено проектирование и проведена госэкспертиза. В целом же реконструкция водного объекта, начатая еще в 2007 году, завершится к 2026 году", - сказал он.

Финансирование реконструкции будет вестись по госпрограмме "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", уточнил Хапаев.

На водохранилище, первая очередь реконструкции которого длилась с 2007 по 2018 годы, капитально отремонтирована часть плотины, возведено аварийно-водосбросное сооружение. На эти цели было направлено порядка 2 млрд рублей федеральных средств. Сдача первой очереди реконструкции водохранилища затягивалась как в связи с переносом сроков финансирования и внесениями изменений в целевую инвестпрограмму, так и в связи с затягиванием сроков выполнения контракта ООО "Зарубежводстрой", пояснил руководитель управления "Адыгеямелиоводхоз".

На втором этапе будет реконструирована остальная часть плотины и старые сооружения, возведенные в 1950-х годах прошлого века. С полным завершением реконструкции водохранилища, построенного в 1939-1952 годах прошлого века, будут решены задачи по обеспечению водоснабжением значительной части рисовых систем Тахтамукайского района, развитию рыбоводства в республике. Муниципалитет станет еще более привлекательным для занятых в туристическом бизнесе инвесторов, добавил собеседник агентства.

Шапсугское - второе водохранилище Адыгеи по полному и полезному объему (120 млн куб. м воды) после Краснодарского водохранилища, расположенное в левобережной пойме реки Кубани, в 15 км к юго-западу от Краснодара. Его ввели в эксплуатацию в 1952 году для урегулирования паводкового стока реки Афипс для защиты низовьев реки Кубани от наводнений, а также более экономичного использования водных ресурсов в различных отраслях народного хозяйства.