Большая партия овощей из Китая прибыла в Приморье впервые после введения КНР ограничений

ВЛАДИВОСТОК, 15 февраля. /ТАСС/. Колонна из 14 грузовых фур со свежими овощами из Китая прибыла в субботу в Приморье - впервые после введения КНР ограничения на экспорт в связи со вспышкой вирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба правительства края.

Ранее власти Приморья обратились в региональное управление Россельхознадзора с инициативой начать переговоры с карантинной службой КНР, которая ввела дополнительные требования к экспортным партиям некоторых овощей. Нововведения предусматривали предоставление сертификата происхождения на продукцию, а также загрузку лишь одного наименования товара в одно транспортное средство. Как заявлял министр промышленности и торговли Приморья Сергей Калитин, если эти требования сохранятся, китайские овощи в регион поступать не будут.

"В субботу, 15 февраля, через автомобильный пункт пропуска Пограничный из Китая доставили 14 фур овощей. Это первая значительная поставка с момента ограничений, принятых китайской стороной. Возвращение к системным поставкам позволит снизить цены в розничной продаже", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, восстановить массовые поставки овощей удалось благодаря совместной слаженной работе правительства региона и китайской стороны, большую помощь оказало генеральное консульство КНР во Владивостоке. По словам заместителя председателя правительства Приморья Константина Шестакова, помимо поиска новых поставщиков с западной и центральной части России власти края продолжают работу в направлении международного сотрудничества с партнерами из Китая. Зампред правительства надеется, что в ближайшее время торговые сети отреагируют на появление товара снижением цен.

В начале февраля вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) совместно с главами дальневосточных регионов вести мониторинг цен на продукты на Дальнем Востоке и принять меры для недопущения их необоснованного повышения. В региональные управления ФАС к настоящему времени поступил ряд жалоб на рост цен на тепличные овощи, завозимые из Китая. Цены на эти товары начали снижаться после возобновления грузооборота с КНР, однако пока не достигли январского уровня.