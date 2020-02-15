{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Большая партия овощей из Китая прибыла в Приморье впервые после введения КНР ограничений

По данным пресс-службы правительства края, возвращение к системным поставкам позволит снизить цены в розничной продаже

ВЛАДИВОСТОК, 15 февраля. /ТАСС/. Колонна из 14 грузовых фур со свежими овощами из Китая прибыла в субботу в Приморье - впервые после введения КНР ограничения на экспорт в связи со вспышкой вирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба правительства края.

Ранее власти Приморья обратились в региональное управление Россельхознадзора с инициативой начать переговоры с карантинной службой КНР, которая ввела дополнительные требования к экспортным партиям некоторых овощей. Нововведения предусматривали предоставление сертификата происхождения на продукцию, а также загрузку лишь одного наименования товара в одно транспортное средство. Как заявлял министр промышленности и торговли Приморья Сергей Калитин, если эти требования сохранятся, китайские овощи в регион поступать не будут.

"В субботу, 15 февраля, через автомобильный пункт пропуска Пограничный из Китая доставили 14 фур овощей. Это первая значительная поставка с момента ограничений, принятых китайской стороной. Возвращение к системным поставкам позволит снизить цены в розничной продаже", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, восстановить массовые поставки овощей удалось благодаря совместной слаженной работе правительства региона и китайской стороны, большую помощь оказало генеральное консульство КНР во Владивостоке. По словам заместителя председателя правительства Приморья Константина Шестакова, помимо поиска новых поставщиков с западной и центральной части России власти края продолжают работу в направлении международного сотрудничества с партнерами из Китая. Зампред правительства надеется, что в ближайшее время торговые сети отреагируют на появление товара снижением цен.

В начале февраля вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) совместно с главами дальневосточных регионов вести мониторинг цен на продукты на Дальнем Востоке и принять меры для недопущения их необоснованного повышения. В региональные управления ФАС к настоящему времени поступил ряд жалоб на рост цен на тепличные овощи, завозимые из Китая. Цены на эти товары начали снижаться после возобновления грузооборота с КНР, однако пока не достигли январского уровня.

Теги
РоссияКитайПриморский крайДальний Восток
Реклама на ТАСС
На Валааме откроется визит-центр, рассказывающий о природных парках Карелии
На эти цели республика направила 4 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС