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Чечня в 2020 году получит более 140 млн рублей по госпрограмме на развитие трех сел

Программа "Современный облик сельских территорий" рассчитана на шесть лет

ГРОЗНЫЙ, 15 февраля. /ТАСС/. Газификацию и водоснабжение проведут в трех селах Чечни в рамках реализации программы "Современный облик сельских территорий", объем финансирования составит 140,9 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила в субботу директор департамента социальной политики, развития сельских территорий, строительства и мелиорации регионального Минсельхоза Асма Дзингаева.

"С этого года реализуется программа "Современный облик сельских территорий" с целью создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. В 2020 году реализуются два проекта, по которым будет проведена газификация и водоснабжение в селах Ассиновское и Серноводское, а также газопровод и водопровод в новой жилой застройке в селе Закан-Юрт. Объем выделенных средств составит 140,9 млн рублей", - отметил собеседник ТАСС.

По ее словам, программа рассчитана на шесть лет и очень актуальна для республики. "Она предусматривает строительство школ, детских садов, спортзалов, объектов инженерной инфраструктуры и здравоохранения, а также приобретение необходимого транспорта для социальных учреждений. Инициаторами проектов могут выступать местное население и органы местного самоуправления. Главы сельских поселений во взаимодействии с жителями должны быть более заинтересованными в использовании возможности привлечения средств на обустройство своих сел", - добавила Дзингаева.

Госпрограмма комплексного развития сельских территорий была утверждена правительством РФ в конце мая 2019 года. Общий объем ее финансирования в 2020-2025 годах составит около 2,3 трлн рублей, из которых 1 трлн рублей должен быть выделен из федерального бюджета. Структура проекта госпрограммы предусматривает реализацию четырех ведомственных проектов ("Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домохозяйств", "Благоустройство сельских территорий", "Содействие занятости сельского населения", "Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях") и трех ведомственных целевых программ ("Обеспечение государственного мониторинга сельских территорий", "Информационно-методическое обеспечение комплексного развития сельских территорий", "Современный облик сельских территорий").

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