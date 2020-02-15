Ставрополье будет перенимать опыт подмосковных центров управления регионом

СТАВРОПОЛЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Ставропольского края намерены начать работу по внедрению технологий центра управления регионом (ЦУР) на примере Московской области. Об этом в субботу сообщила пресс-служба губернатора края Владимира Владимирова по итогам его рабочей поездки в Подмосковье.

В 2019 году во всех 64 городских округах Подмосковья были созданы муниципальные центры управления регионом. В центре с помощью информационных систем круглосуточно собираются и анализируются данные из всех сфер жизни Московской области. Всего в центре работают 122 сотрудника из 30 отраслевых ведомств и министерств. Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею тиражирования этой практики в российских регионах.

"Здесь многому можно научиться. Мы видим входную точку самой проблемы, ее регистрацию, назначение ответственности, контроль исполнения и - что очень важно - обратную связь с людьми. Президент подчеркивает, что самое главное - это решение проблемы, волнующей человека. И в ЦУР мы видим, как это осуществляется. Будем перенимать опыт и на Ставрополье эти технологии внедрять", - цитирует пресс-служба Владимирова.

Возможности ЦУР позволяют с помощью цифровых технологий регулировать процессы в сферах строительства, дорожного и коммунального хозяйства, здравоохранения. Информационный портал "Добродел" выстраивает обратную связь с жителями региона.

"Электронные платформы позволяют просто и удобно сообщать о проблемах, а потом отслеживать ход работ <…> Там, где раньше на устранение больного вопроса уходила неделя-две (яма на дороге, переполненные мусорные баки и т. д.), сейчас нужна лишь пара дней", - написал Владимиров на своей странице в Instagram.