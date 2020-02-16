В Якутии в музее покажут мундир ветерана ВОВ, в котором он был на конференции в Потсдаме

ЯКУТСК, 16 февраля. /ТАСС/. Мундир ветерана Великой Отечественной войны Василия Иванова, в котором он, будучи единственным уроженцем Якутии, участвовал в охране дворца Цецилиенхоф, где проходила Потсдамская конференция, представлен впервые в Якутске в воскресенье и будет передан на днях для пошива копии в Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера. На время пошива копии мундир выставят в музее, сообщила журналистам в воскресенье внучка ветерана Маргарита Попова.

Показ мундира впервые прошел в Якутске в рамках мероприятий, посвященных юбилейным датам земляков ветерана - 95-летию государственного деятеля Гаврила Чиряева и 90-летию поэта и драматурга Ивана Гоголева.

"Ранее мундир был передан в дар музею в селе Сыдыбыл в Чочунском наслеге [сельское поселение]. После изготовления копии кителя и медалей копия будет передана в Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера имени Емельяна Ярославского. По решению дедушки, как он и хотел, оригинал отправят обратно на родину. На время создания копии оригинал будет находиться на хранении в музее и на время пошива будет представлен как экспонат", - сказала Попова.

Она добавила, что копию мундира задействуют в большом арт-проекте "Я вернусь", который планируется подготовить в этом году.

"Как у многих советских солдат, у дедушки был настоящий искренний патриотизм. В 1942 году он пошел добровольцем на фронт. Когда он уходил на войну, он знал от силы всего лишь двадцать слов по-русски. Он выучил русский язык, стал разведчиком, брал в плен фашистов. Он вошел одним из первых в бункер Гитлера, где он охранял труп Геббельса в течение трех суток. Дедушке - единственному выходцу из Якутии - довелось стать участником Потсдамской конференции, Нюрнбергского процесса", - сказала Попова.

Иванов Василий Давыдович родился в 1923 году в Вилюйском районе. В июле 1942 года ушел добровольцем на фронт. Прошел Сталинград, освобождал оккупированную Украину, штурмовал Берлин. Воевал в Сталинграде в 68-й гвардейской армии. После ранения на Юго-Западном фронте был командиром отделения 127 пограничных войск МГБ, на Донском фронте в 1-й гвардейской армии 38-й гвардейской дивизии служил разведчиком. Войну окончил 11 мая 1945 года на реке Эльбе под Берлином. Умер в октябре 2011 года.

Об участии Якутии в Великой Отечественной войне

За годы войны на фронт были призваны свыше 62 тыс. якутян. Они принимали участие в обороне Москвы и Ленинграда, в битвах за Сталинград, на Курской дуге, в изгнании оккупантов за пределы Советского Союза, освобождении оккупированных немецкими войсками стран Европы, окончательном разгроме фашистской Германии. Воины Якутии, представленные во всех родах войск, особенно отличились как меткие стрелки.