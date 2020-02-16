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В Якутии в музее покажут мундир ветерана ВОВ, в котором он был на конференции в Потсдаме

Копию мундира задействуют в арт-проекте "Я вернусь", который планируют подготовить в этом году

ЯКУТСК, 16 февраля. /ТАСС/. Мундир ветерана Великой Отечественной войны Василия Иванова, в котором он, будучи единственным уроженцем Якутии, участвовал в охране дворца Цецилиенхоф, где проходила Потсдамская конференция, представлен впервые в Якутске в воскресенье и будет передан на днях для пошива копии в Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера. На время пошива копии мундир выставят в музее, сообщила журналистам в воскресенье внучка ветерана Маргарита Попова.

Показ мундира впервые прошел в Якутске в рамках мероприятий, посвященных юбилейным датам земляков ветерана - 95-летию государственного деятеля Гаврила Чиряева и 90-летию поэта и драматурга Ивана Гоголева.

"Ранее мундир был передан в дар музею в селе Сыдыбыл в Чочунском наслеге [сельское поселение]. После изготовления копии кителя и медалей копия будет передана в Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера имени Емельяна Ярославского. По решению дедушки, как он и хотел, оригинал отправят обратно на родину. На время создания копии оригинал будет находиться на хранении в музее и на время пошива будет представлен как экспонат", - сказала Попова.

Она добавила, что копию мундира задействуют в большом арт-проекте "Я вернусь", который планируется подготовить в этом году.

"Как у многих советских солдат, у дедушки был настоящий искренний патриотизм. В 1942 году он пошел добровольцем на фронт. Когда он уходил на войну, он знал от силы всего лишь двадцать слов по-русски. Он выучил русский язык, стал разведчиком, брал в плен фашистов. Он вошел одним из первых в бункер Гитлера, где он охранял труп Геббельса в течение трех суток. Дедушке - единственному выходцу из Якутии - довелось стать участником Потсдамской конференции, Нюрнбергского процесса", - сказала Попова.

Иванов Василий Давыдович родился в 1923 году в Вилюйском районе. В июле 1942 года ушел добровольцем на фронт. Прошел Сталинград, освобождал оккупированную Украину, штурмовал Берлин. Воевал в Сталинграде в 68-й гвардейской армии. После ранения на Юго-Западном фронте был командиром отделения 127 пограничных войск МГБ, на Донском фронте в 1-й гвардейской армии 38-й гвардейской дивизии служил разведчиком. Войну окончил 11 мая 1945 года на реке Эльбе под Берлином. Умер в октябре 2011 года.

Об участии Якутии в Великой Отечественной войне

За годы войны на фронт были призваны свыше 62 тыс. якутян. Они принимали участие в обороне Москвы и Ленинграда, в битвах за Сталинград, на Курской дуге, в изгнании оккупантов за пределы Советского Союза, освобождении оккупированных немецкими войсками стран Европы, окончательном разгроме фашистской Германии. Воины Якутии, представленные во всех родах войск, особенно отличились как меткие стрелки.

Теги
РоссияЯкутияДальний Восток
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