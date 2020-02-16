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75-летие Победы

К движению "Волонтеры Победы" на Ставрополье за пять лет присоединились 1,5 тыс. человек

В преддверии 75-летия Победы пройдет дополнительный набор волонтеров

СТАВРОПОЛЬ, 16 февраля. /ТАСС/. Команда "Волонтеров Победы" в Ставропольском крае достигла порядка 1,5 тыс. человек с момента создания движения в 2015 году. В преддверии 75-летия Победы в крае проведут дополнительный набор волонтеров, сообщила ТАСС региональный координатор движения Ульяна Герр.

"Команда на сегодняшний момент в Ставропольским крае насчитывает порядка 1,5 тыс. волонтеров, свои штабы есть практически в каждом муниципалитете. Будем набирать людей, которые горят желанием и готовы работать в движении. Кто-то приходит и готов участвовать в каких-то конкретных мероприятиях, а кто-то участвует во всех наших событиях", - сказал она.

В преддверии 75-летия Победы волонтеры провели во всех районах Ставрополья интерактивный квест "Блокадный Ленинград", запустили акцию "Успей сказать "спасибо!" по оказанию адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам, труженикам и воинам локальных войн и другие акции и мероприятия.

"Также мы проводим благоустройство памятных мест и воинских захоронений на территории Ставропольского края. Даем объективную оценку состояния мемориала, подсказываем комплекс необходимых работ, готовы помочь в обновлении памятников", - пояснила Ульяна Герр.

Ранее руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова сообщила журналистам, что в стране планируется подготовить свыше 100 тыс. волонтеров, которые помогут в организации торжественных и памятных мероприятий в преддверии Дня Победы не только в России, но и за рубежом. Также в стране дан старт конкурсу "Послы Победы" по отбору лучших волонтеров, которые 9 мая будут помогать в проведении парада на Красной площади и акции "Бессмертный полк".

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край75-летие Победы
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