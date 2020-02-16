Воинские мемориалы и памятники отремонтируют в Карачаево-Черкесии ко Дню Победы

ЧЕРКЕССК, 16 февраля. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии намерены отремонтировать и отреставрировать все воинские мемориалы, обелиски и памятники в преддверии празднования 75-летия Победы. Работы проведут более чем на 300 объектах, сообщил ТАСС руководитель республиканского управления государственной охраны объектов культурного наследия Умар Бесленеев.

"На территории Карачаево-Черкесской республики находятся 326 объектов, посвященных Великой Отечественной войне <…> Все эти объекты будут приведены в надлежащее состояние, начались ремонтно-реставрационные работы", - сказал он.

В перечне памятников есть объекты и федерального, и регионального значения. Кроме того, в республике находятся 18 мемориалов "Вечный огонь". "Из них девять действуют на постоянной основе и девять действуют периодически, функционируют по памятным датам. Мы постоянно проводим мониторинг мемориальных комплексов, все они находятся в хорошем состоянии", - отметил начальник управления.

Благоустройство проведут и на местах захоронения воинов Великой Отечественной войны, их в республике около 80, в них захоронены порядка 5 тыс. красноармейцев. "Речь идет не просто о проведении благоустроительных работ, озеленении, речь идет о проведении ремонтно-реставрационных работ, если таковые требуются. Мы ведем мониторинг, будем контролировать выполнение этих поручений", - отметил Бесленеев.

К работе подключились и общественные организации, помощь предлагают и представители соседних регионов. Так, из Ставропольского края поступило предложение обновить обелиск на месте захоронения восьми партизан, которое находится недалеко от поселка Домбай. Из восьми погибших партизан пятеро являлись жителями Ставрополья.