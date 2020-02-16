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75-летие Победы

Воинские мемориалы и памятники отремонтируют в Карачаево-Черкесии ко Дню Победы

Работы проведут на 326 объектах

ЧЕРКЕССК, 16 февраля. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии намерены отремонтировать и отреставрировать все воинские мемориалы, обелиски и памятники в преддверии празднования 75-летия Победы. Работы проведут более чем на 300 объектах, сообщил ТАСС руководитель республиканского управления государственной охраны объектов культурного наследия Умар Бесленеев.

"На территории Карачаево-Черкесской республики находятся 326 объектов, посвященных Великой Отечественной войне <…> Все эти объекты будут приведены в надлежащее состояние, начались ремонтно-реставрационные работы", - сказал он.

В перечне памятников есть объекты и федерального, и регионального значения. Кроме того, в республике находятся 18 мемориалов "Вечный огонь". "Из них девять действуют на постоянной основе и девять действуют периодически, функционируют по памятным датам. Мы постоянно проводим мониторинг мемориальных комплексов, все они находятся в хорошем состоянии", - отметил начальник управления.

Благоустройство проведут и на местах захоронения воинов Великой Отечественной войны, их в республике около 80, в них захоронены порядка 5 тыс. красноармейцев. "Речь идет не просто о проведении благоустроительных работ, озеленении, речь идет о проведении ремонтно-реставрационных работ, если таковые требуются. Мы ведем мониторинг, будем контролировать выполнение этих поручений", - отметил Бесленеев.

К работе подключились и общественные организации, помощь предлагают и представители соседних регионов. Так, из Ставропольского края поступило предложение обновить обелиск на месте захоронения восьми партизан, которое находится недалеко от поселка Домбай. Из восьми погибших партизан пятеро являлись жителями Ставрополья.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФОСтавропольский край75-летие Победы
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