Военные в Абакане и Волгограде организовали телемост, посвященный Году памяти и славы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Телемост, посвященный Году памяти и славы, организован на площадках Центрального и Южного военных округов (ЦВО И ЮВО), дислоцированных в Абакане и Волгограде. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе ЦВО

"Площадками для организации телемоста, посвященного 75-й годовщине Великой Победы, стали актовые залы железнодорожных бригад Центрального и Южного военных округов, дислоцированных в Абакане и Волгограде <…> На каждой точке телемоста были развернуты музейные экспозиции: абаканский музей железной дороги предоставил уникальные архивные данные о трудовых подвигах детей и подростков Республики Хакасия, помогавших собирать провизию, строительные материалы и одежду для эшелонов, направляемых в помощь разрушенному Сталинграду. В Волгограде организовали выставку документальных свидетельств очевидцев событий поэтапного восстановления разрушенного города силами оставшихся детей и женщин", - говорится в сообщении.

Уточняется, что темой телемоста стали этапы восстановления Сталинграда после окончания битвы.

Участникам показали короткометражный фильм "Колыбельная для Сталинграда", созданного юнармейцами отряда "Георгиевское поколение" при поддержке управления железнодорожных войск ЦВО. "В семнадцатиминутном фильме абаканские юнармейцы рассказали о реальных фактах жизни подростков военного времени, их помощи восстанавливаемым городам, затронутым войной, и солдатам, воевавшим на фронтах Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении, уточняется что будет снято еще около десяти фильмов о детях, которые жили в городах, освобождаемых советскими войсками.