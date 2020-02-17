Во Владивостоке за сутки выпала месячная норма снега

ВЛАДИВОСТОК, 17 февраля. /ТАСС/. Циклон принес во Владивосток 15 мм снега за сутки, что соответствует месячной норме осадков для февраля. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Прморского гидрометцентра.

"В воскресенье, 16 февраля, на акваторию Японского моря вышел циклон, который принес снег в Приморье. В ночь на воскресенье осадки в виде снега начались на юге края и в течение дня, по мере продвижения циклона, зона осадков охватила почти всю территорию Приморья. Всего в период ночь 16 - ночь 17 февраля в крае выпало до 23 мм снега. Во Владивостоке прогнозировалось выпадение 15-20 мм снега, на данный момент количество выпадавших осадков в городе составляет 15 мм, что равняется месячной норме", - говорится в сообщении.

Из-за большого количества осадков отменены 25 междугородних автобусных рейсов в Приморье, при этом аэропорт Владивостока принимает и отправляет все рейсы по расписанию, за исключением внутрикраевых. Во Владивостоке на маршруты вышли 515 автобусов, 11 трамваев и семь троллейбусов, отмененных маршрутов общественного транспорта нет. При этом на некоторых участках дорог города движение затруднено.

Информация правительства региона

Пресс-служба правительства региона сообщила, что на расчистку дорог в регионе вывели почти 150 единиц техники. "Почти 150 единиц техники чистят от снега дороги в Приморском крае, проезд есть по всем направлениям. Специалисты отмечают, что циклон не вызвал нарушений жизнедеятельности региона. Как сообщили в "Примавтодоре", сотрудники и техника предприятия работали круглосуточно и продолжают чистить краевые трассы", - говорится в сообщении.

По данным правительства, наибольшее количество осадков выпало в Ольгинском районе, в районе села Щербаковка и поселка Горноводное - до 1 метра. Из-за сильного ветра в отдельных местах есть переметы снега на дорогах. Крупных аварий на объектах коммунальной инфраструктуры не зафиксировано, число отключений не превысило среднесуточные.

По данным УМВД региона, в полицию за сутки поступили сообщения о 103 дорожно-транспортных происшествиях, повреждено 202 автомобиля. В прошлом году 16 февраля количество ДТП составило 68. Большая часть ДТП связана со столкновениями и наездом на стоящий транспорт.

Днем в понедельник погоду в Приморье продолжат определять фронтальные разделы циклона. В крае будет облачно, местами пройдет небольшой и умеренный снег, на востоке - сильный. Ветер северный умеренный до сильного на побережье. Температура воздуха будет опускаться до минус 14 градусов.

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