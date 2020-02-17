В Приморье расчистили более 50 км русел рек для защиты от летних наводнений

ВЛАДИВОСТОК, 17 февраля. /ТАСС/. Подрядные предприятия в Приморье с октября 2019 года очистили более 50 километров русел рек в 10 муниципалитетах края для предотвращения последствий практически ежегодных наводнений, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

В начале октября 2019 года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ вместе с властями пострадавших от паводка регионов Дальнего Востока принять меры по предоставлению пострадавшим нового жилья, организации ремонта, оценке ущерба от стихии и формированию списков людей, имеющих право на выплаты и другую помощь. Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что намерен лично проверить качество строительства водозащитных сооружений и работ по предотвращению последствий паводка на Дальнем Востоке.

"Более 50 километров русел расчистили в 10 муниципалитетах Приморья. Увеличение пропускной способности рек поможет защитить населенные пункты уже во время весеннего половодья. На 19 водных объектах устранены завалы, наносы, заторы, убрана растительность в руслах рек и по береговой линии, восстановлены разрушенные берега", - говорится в сообщении.

Также завершено строительство дамбы в селе Новомихайловка Чугуевского района, которое велось с 2018 года, начаты работы по реконструкции Кугуковского водохранилища в Уссурийском городском округе, отремонтированы две защитные дамбы в селах Дальний Кут и Рощино Красноармейского района. Проведена расчистка, спрямление и дноуглубление русел рек в Спасске-Дальнем протяженностью более пяти километров.

По словам заместителя председателя правительства Приморья Елены Пархоменко, реализация плана мероприятий по защите от наводнений территории края позволит защитить почти 62 тысячи человек, территорию площадью 5 545 гектаров в 10 муниципалитетах края. Предусматривается строительство 12 новых и реконструкция четырех объектов. Общий объем финансирования на период до 2023 года составляет 4,5 миллиарда рублей из федерального, краевого и местного бюджетов.

В июле и августе 2019 года обильные дожди вызвали мощные паводки в Амурской области и Еврейской автономной области, Приморском и Хабаровском краях. В Приморье оказались подтоплены 17 муниципальных образований, 47 населенных пунктов, 1 тыс. 300 домов и 7 тыс. 380 придомовых территорий с населением 13 тыс. 195 человек.