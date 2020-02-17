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В Приморье расчистили более 50 км русел рек для защиты от летних наводнений

Зампредседателя правительства края Елена Пархоменко сообщила, что реализация плана мероприятий по защите от наводнений территории края позволит защитить почти 62 тысячи человек

ВЛАДИВОСТОК, 17 февраля. /ТАСС/. Подрядные предприятия в Приморье с октября 2019 года очистили более 50 километров русел рек в 10 муниципалитетах края для предотвращения последствий практически ежегодных наводнений, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

В начале октября 2019 года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ вместе с властями пострадавших от паводка регионов Дальнего Востока принять меры по предоставлению пострадавшим нового жилья, организации ремонта, оценке ущерба от стихии и формированию списков людей, имеющих право на выплаты и другую помощь. Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что намерен лично проверить качество строительства водозащитных сооружений и работ по предотвращению последствий паводка на Дальнем Востоке.

"Более 50 километров русел расчистили в 10 муниципалитетах Приморья. Увеличение пропускной способности рек поможет защитить населенные пункты уже во время весеннего половодья. На 19 водных объектах устранены завалы, наносы, заторы, убрана растительность в руслах рек и по береговой линии, восстановлены разрушенные берега", - говорится в сообщении.

Также завершено строительство дамбы в селе Новомихайловка Чугуевского района, которое велось с 2018 года, начаты работы по реконструкции Кугуковского водохранилища в Уссурийском городском округе, отремонтированы две защитные дамбы в селах Дальний Кут и Рощино Красноармейского района. Проведена расчистка, спрямление и дноуглубление русел рек в Спасске-Дальнем протяженностью более пяти километров.

По словам заместителя председателя правительства Приморья Елены Пархоменко, реализация плана мероприятий по защите от наводнений территории края позволит защитить почти 62 тысячи человек, территорию площадью 5 545 гектаров в 10 муниципалитетах края. Предусматривается строительство 12 новых и реконструкция четырех объектов. Общий объем финансирования на период до 2023 года составляет 4,5 миллиарда рублей из федерального, краевого и местного бюджетов.

В июле и августе 2019 года обильные дожди вызвали мощные паводки в Амурской области и Еврейской автономной области, Приморском и Хабаровском краях. В Приморье оказались подтоплены 17 муниципальных образований, 47 населенных пунктов, 1 тыс. 300 домов и 7 тыс. 380 придомовых территорий с населением 13 тыс. 195 человек.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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