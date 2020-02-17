На Колыме в четыре раза сократили сроки выдачи медицинских лицензий

ТАСС, 17 февраля. Власти Магаданской области добились сокращения в регионе срока предоставления лицензий на медицинскую деятельность в четыре раза по сравнению с 2019 годом. Колымские предприниматели получают документ за 10 рабочих дней вместо обозначенных законодательством 45-ти, сообщается в понедельник в пресс-релизе правительства региона.

Ранее президентом РФ Владимиром Путиным была поставлена задача всем субъектам ДФО - войти в ТОП-30 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в 2020 году. В него входит раздел "Эффективность процедур по выдаче лицензий на медицинскую деятельность". Губернатор Магаданской области Сергей Носов держит на личном контроле выполнение поручения главы государства. Он поручил приложить максимальные усилия для выполнения этой задачи.

"Законодательством срок получения лицензии на медицинскую деятельность обозначен не более 45 рабочих дней, но нам удалось снизить сроки предоставления лицензии до 10 рабочих дней", - приводятся слова консультанта сектора лицензирования Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области Валерии Самусенко.

Заявление на лицензию принято возвращать в случае, если пакет документов предоставлен не в полном виде. Однако, по информации областных властей, в регионе возвраты не зафиксированы благодаря предварительной работе с предпринимателями. Помимо этого, на сокращение срока выдачи лицензий влияет также то, что многие необходимые документы колымским предпринимателям собирать и предоставлять не надо, так как сотрудники сектора лицензирования самостоятельно запрашивают нужную информацию. От соискателей нужны только те документы, которые невозможно запросить без их участия, сообщили в правительстве.

"Сокращение срока выдачи лицензии - дополнительная стимуляция в работе бизнеса в регионе. 10 дней, иногда и меньше, вместо положенных законом 45 дней - это большой результат для Магаданской области. Предприниматели экономят больше месяца и могут приступить к деятельности намного раньше, чем могли раньше. Это важно не только для них, но и для всего региона. Чем лучше будет чувствовать себя бизнес, тем лучше будет наша экономика", - прокомментировал ТАСС представитель Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. Пилотная апробация Национального рейтинга прошла в 2014 году в 21 субъекте страны. Первый полномасштабный рейтинг был проведен в 2015 году. Работу региональных команд по созданию комфортных условий для бизнеса оценили в 76 субъектах Российской Федерации. С 2016 года исследование стало охватывать все регионы России.