В Северной Осетии ввод жилья увеличился в январе на 7,2%

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 февраля. /ТАСС/. Объем ввода в эксплуатацию жилья в Северной Осетии увеличился в январе на 7,2% по сравнению с январем 2019 года. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве строительства и архитектуры республики.

"В январе 2020 года в республике было введено в эксплуатацию 30 тыс. 156 кв. м жилья, что больше на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, было введено 4 тыс. 144 кв. м индивидуального жилья, что на 55,3% больше, чем в январе 2019 года.

В 2019 году Северная Осетия ввела в эксплуатацию более 228,9 тыс. кв. м жилья, что превышает показатели годового плана почти на 15 тыс. кв. м.

В рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" в 2019 году в Северной Осетии планировалось ввести в эксплуатацию 214 тыс. кв. м общей площади жилья. В 2020 году планируется возвести 238 тыс. кв. м жилья.