Первые соревнования на трассах сноупарка курорта "Архыз" пройдут 29 февраля

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Соревнования по сноуборду и лыжному фристайлу 29 февраля впервые пройдут на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии на трассах нового сноупарка, открывшегося в этом сезоне. Об этом сообщает пресс-служба компании "Курорты Северного Кавказа".

"В последний день месяца на карачаево-черкесском "Архызе" пройдут состязания по сноуборду и лыжному фристайлу на трассах нового сноупарка, открывшегося в этом сезоне. Участников ждут интересные заезды, лучших - призы и денежное вознаграждение", - говорится в сообщении.

Поясняется, что участие в мероприятии намерены принять не только любители, но и профессиональные спортсмены, среди которых - Владимир Кнаф, основатель движения Good Fellaz, Антон "Брук" Бородачев, Михаил "Медведь" Ильин, Андрей Ануфриев и Антон Самороков. Они продемонстрируют свои навыки катания, будут вести и судить соревнования в двух запланированных заездах.

"Гости курорта очень ждали запуска парка, поэтому мы открыли трассы на прошедших выходных. А участников мероприятия 29 числа порадуем специальной ценой на ски-пасс - дневной абонемент на канатные дороги будет стоить всего 100 рублей", - цитирует пресс-служба слова гендиректора КСК Хасана Тимижева.

Сноупарк на курорте "Архыз" создан на высоте 2,5 тыс. м, общая протяженность всех его маршрутов составит 1,5 км. Один из маршрутов парка был запущен в тестовом режиме в конце 2019 года. Фан-слоуп трасса включает в себя различные фигуры, волны и контруклоны, которые подходят для детей и новичков. В парке откроют также слалом-трассу с большим количеством поворотов и контруклонов, кроме того, появится линия с боксами, перилами, трамплинами и другими фигурами.

Курорт "Архыз" начал работать в тестовом режиме в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях - Романтик и Лунная Поляна - действует более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры.