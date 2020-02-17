Участникам первого кадрового конкурса в КЧР предложат вакансии на крупных предприятиях

ЧЕРКЕССК, 17 февраля. /ТАСС/. Победителям и лучшим участникам первого кадрового конкурса в Карачаево-Черкесии (КЧР) предложат работу не только в органах исполнительной власти, но и вакансии крупных предприятий республики. Об этом сообщил в понедельник начальник дирекции "Кадрового резерва главы КЧР" Ибрагим Тоторкулов.

"Самой главной задачей [проекта] является привлечение профессионалов, которые являются не просто специалистами в своих областях, а одними из лучших, и привлечение их на управленческие и иные должности в органах исполнительной власти, местного самоуправления. Партнерами проекта являются и некоторые крупные предприятия, в том числе им будут предлагаться вакансии на крупных предприятиях нашего субъекта", - сказал он в эфире республиканского телеканала "Архыз 24".

Первый кадровый проект стартовал в республике в конце января 2020 года. По словам Тоторкулова, при формировании концепции конкурса организаторы учитывали лучшие практики проведения подобных проектов в российских регионах с учетом специфики Карачаево-Черкесии. По данным организаторов, 24% поступающих на конкурс заявок направляют не жители республики.

"Заявки поступают также из Ставропольского края, Краснодарского края, Ростовской области, Кабардино-Балкарской Республики, преимущественно эти субъекты. Есть несколько заявок из Москвы и Санкт-Петербурга", - пояснил начальник дирекции конкурса.

Как пояснили ТАСС в оргкомитете проекта, с начала приема на конкурс поступило около 400 заявок. Сбор заявок на участие в проекте "Кадровый резерв" продлится до 5 марта 2020 года, после этого участникам предстоит пройти онлайн-тестирование. Вторым этапом станет оценка управленческих навыков участников профессионалами, на третьем этапе в мае 2020 года экспертная комиссия оценит проекты по развитию региона, которые подготовили участники.