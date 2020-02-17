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Фестиваль, посвященный боям на перевалах Большого Кавказского хребта, пройдет в КБР и КЧР

Мероприятие объединит порядка 300 участников из регионов РФ и представителей ближнего зарубежья

НАЛЬЧИК, 17 февраля. /ТАСС/. Фестиваль "Заоблачный фронт", посвященный боям, проходившим на перевалах Большого Кавказского хребта во время Великой Отечественной войны, пройдет в августе в Кабардино- Балкарии и Карачаево-Черкесии и объединит порядка 300 участников из регионов РФ, а также представителей ближнего зарубежья. Об этом ТАСС рассказал один из организаторов фестиваля, руководитель регионального отделения Поискового движения России в Республике Башкортостан Владимир Волков.

"Мы планируем в этом году объединить две республики. Ориентировочно с 12 по 25 августа. В КБР будет порядка 30-50 человек из 10 субъектов России. В КЧР ожидается порядка 200 человек из более чем 20 субъектов России и ближнего зарубежья", - рассказал собеседник агентства.

В Архызе будет разбит лагерь, где планируется проведение реконструкции и поисковых работ. Кроме того, в Карачаево-Черкесии пройдет молодежный форум. "Затем мы планируем переезд в Приэльбрусье и проведение здесь тоже нескольких площадок в рамках фестиваля", - сказал Волков. В Кабардино-Балкарии, по его словам, будут организованы интерактивные площадки, где зрители смогут ознакомиться с бытом, вооружением и униформой воюющих сторон.

Экскурсоводы расскажут об истории боев на местах, планируется организовать и выездные лекции для детей.

"У нас планируется переход из одной республики через перевал Хотютау. Конструкторы в униформе с вооружением тех времен <…>. Мы сейчас готовим сухие пайки, упаковки такие же - все один в один, как было. Переход с копией Знамени Победы в район Приют-11, затем, если позволит состояние, то также с копией Знамени Победы пойдем на вершину Эльбруса", - рассказал собеседник агентства.

Гора Эльбрус в период Великой Отечественной войны стала самым высокогорным театром военных действий. По архивным данным, здесь погибли 366 воинов. Битва за Кавказ продолжалась с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года. Безвозвратные потери советских войск в этих сражениях составили свыше 344 тыс. человек, санитарные - более 605 тыс. человек.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФОКабардино-Балкария
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