В Дагестане все школьные автобусы старше 10 лет заменили на новые

МАХАЧКАЛА, 17 февраля. /ТАСС/. Все школьные автобусы, отработавшие более 10 лет, в Дагестане заменены на новые, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в понедельник на совещании в Махачкале по вопросу о готовности Дагестана к проведению ЕГЭ в 2020 году.

"В республике [Дагестан] сегодня заменены все автобусы, которые были старше 10 лет. Это тоже очень важная работа, которая проведена. Прежде всего, это безопасность наших детей. Порядка 100 автобусов были закуплены именно за счет тех налогов, которые республика стала собирать", - сказал Кравцов.

Он добавил, что решен вопрос отсутствия учебников. "Также решена проблема [отсутствия] учебников, сегодня об этом и директоры, и учителя говорили. Это в свое время для республики была одна из ключевых проблем", - отметил глава Минпросвещения РФ.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства образования и науки Дагестана, в 2019 году власти республики закупили 165 школьных автобусов, 95 из которых - за счет средств республиканского бюджета, на это регион выделил 186 млн рублей, еще 70 автобусов - за счет федерального бюджета.

В 2018 году за счет субсидий из федерального бюджета старые автобусы были заменены в 140 школах республики. Всего в общеобразовательных организациях Дагестана на тот момент в эксплуатации имелось 610 единиц школьного транспорта.