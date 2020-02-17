Вокруг Грозного создан "зеленый щит" площадью 540 га

ГРОЗНЫЙ, 17 февраля. /ТАСС/. Установлены границы и утверждена схема расположения лесопарковой зоны ("зеленый щит") площадью 540 га вокруг Грозного. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Министерства природных ресурсов и окружающей среды.

"Приказ министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики "Об установлении границ лесопаркового пояса" стал завершающим этапом в создании лесопаркового зеленого пояса в регионе. Общая его площадь составляет 540 га. Особый статус получила территория на участке лесного фонда", - отметили в пресс-службе.

Решение о создании "зеленого щита" было принято парламентом республики еще в марте 2018 года по итогам рассмотрения ходатайства регионального штаба ОНФ и протокола общественных слушаний.

"Изначально все осознавали, что значительная часть лесов и других природных территорий, примыкающих к административному центру, уже имеют особый природоохранный статус заказников и находятся под особой защитой. Но при этом вокруг Грозного очень много зеленых насаждений, которые следует сохранить и защитить от возникновения и распространения очагов вредителей и болезней леса, уберечь от пожаров", - рассказал журналистам сопредседатель регионального штаба ОНФ, заслуженный эколог Чеченской Республики Абдулмадид Лулуев.

В границах "зеленого щита" будет действовать особый режим. В частности, на этой территории нельзя размещать объекты капитального строительства, складировать отходы, вести геологические работы, строить животноводческие фермы и комплексы, а также вырубать зеленые насаждения. Эта территория также обозначена как приоритетная и в плане проведения экологических акций.

Федеральный закон о "зеленом щите" вступил в силу 1 января 2017 года и предполагает ограничения на вырубку деревьев вокруг городов. Инициатором закона выступил Общероссийский народный фронт. Изначально создание "зеленого щита" планировалось только вокруг Москвы, однако позднее было решено распространить инициативу и на другие крупные города.