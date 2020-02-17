{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вокруг Грозного создан "зеленый щит" площадью 540 га

В частности, в границах "зеленого щита" нельзя размещать объекты капитального строительства, складировать отходы, вести геологические работы, строить животноводческие фермы и комплексы, вырубать зеленые насаждения

ГРОЗНЫЙ, 17 февраля. /ТАСС/. Установлены границы и утверждена схема расположения лесопарковой зоны ("зеленый щит") площадью 540 га вокруг Грозного. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Министерства природных ресурсов и окружающей среды.

"Приказ министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики "Об установлении границ лесопаркового пояса" стал завершающим этапом в создании лесопаркового зеленого пояса в регионе. Общая его площадь составляет 540 га. Особый статус получила территория на участке лесного фонда", - отметили в пресс-службе.

Решение о создании "зеленого щита" было принято парламентом республики еще в марте 2018 года по итогам рассмотрения ходатайства регионального штаба ОНФ и протокола общественных слушаний.

"Изначально все осознавали, что значительная часть лесов и других природных территорий, примыкающих к административному центру, уже имеют особый природоохранный статус заказников и находятся под особой защитой. Но при этом вокруг Грозного очень много зеленых насаждений, которые следует сохранить и защитить от возникновения и распространения очагов вредителей и болезней леса, уберечь от пожаров", - рассказал журналистам сопредседатель регионального штаба ОНФ, заслуженный эколог Чеченской Республики Абдулмадид Лулуев.

В границах "зеленого щита" будет действовать особый режим. В частности, на этой территории нельзя размещать объекты капитального строительства, складировать отходы, вести геологические работы, строить животноводческие фермы и комплексы, а также вырубать зеленые насаждения. Эта территория также обозначена как приоритетная и в плане проведения экологических акций.

Федеральный закон о "зеленом щите" вступил в силу 1 января 2017 года и предполагает ограничения на вырубку деревьев вокруг городов. Инициатором закона выступил Общероссийский народный фронт. Изначально создание "зеленого щита" планировалось только вокруг Москвы, однако позднее было решено распространить инициативу и на другие крупные города.

Теги
РоссияСКФОЧечня
Реклама на ТАСС
В Калининградской области утвердили программу развития 11 муниципалитетов
Основное внимание уделяется поддержке бизнеса и выдаче льготных займов под 1% годовых
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС