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В Дагестане планируют открыть 15 школ в 2020 году для ликвидации трехсменного обучения

Всего в республики в третью смену обучается более 3 тыс. школьников

МАХАЧКАЛА, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Дагестана в текущем году планируют сдать в эксплуатацию 15 школ на 5,5 тыс. учащихся по национальному проекту "Образование". Об этом сообщила в понедельник журналистам пресс-служба администрации главы и правительства республики по итогам осмотра министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым и премьер-министром Дагестана Артемом Здуновым школы № 26 в Махачкале.

"В целях устранения трехсменного обучения в рамках реализации [федерального] проекта "Современная школа" в Дагестане в прошлом году введены в эксплуатацию две школы на 904 места, а в 2020 году будут открыты еще 15 школ и созданы 5,5 тыс. мест", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до 2024 года планируется создать свыше 30 тыс. ученических мест в 86 школах, 33 из которых - в рамках проекта "Современная школа". "Если строить школы там, где это действительно нужно, то задача с устранением трехсменного обучения в самое ближайшее время вполне решаема", - приводит пресс-служба слова Здунова.

Как сообщили ТАСС в Министерстве образования и науки Дагестана, в республике на сегодня 19 школ с трехсменным обучением, в них в третью смену обучается более 3 тыс. школьников.

Теги
РоссияСКФОДагестан
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