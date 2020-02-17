Региональный сосудистый центр в Пятигорске меньше чем за месяц провел более 60 операций

ПЯТИГОРСК, 17 февраля. /ТАСС/. Региональный сосудистый центр, который в конце января открылся в Пятигорске, уже провел более 60 операций. Специализированную помощь ежегодно смогут получить около 1,5 тыс. человек со всего Северо-Кавказского федерального округа, сообщил ТАСС в понедельник главный врач Городской клинической больницы Пятигорска Роман Лифенко.

Региональный сосудистый центр 20 января начал работу в Пятигорске. Теперь в городской клинической больнице оказывают экстренную, стационарную и консультативную помощь при сосудистых катастрофах (инсультах, инфарктах, острых нарушениях мозгового кровообращения, острых коронарных синдромах и т. д.).

"С начала работы центра проведено более 60 операций. В год здесь планируется проводить более 1,5 тыс. высокотехнологичных операций. Помощь будут получать около 1,5 тыс. пациентов ежегодно. Центр также открыт для жителей соседних республик, которые могут получить здесь помощь по направлению и с полисом бесплатно", - сказал Лифенко.

По его словам, на сегодняшний день уже пролечено более 70 пациентов. "Оказывается помощь пациентам с острыми инфарктами миокарда и другими патологиями и сосудистыми катастрофами. Наши врачи выполняют практически весь спектр сосудистых операций, в том числе сложные реконструктивные операции на сосудах, есть и уникальные операции", - добавил собеседник агентства.

Он отметил, что центр укомплектован современным оборудованием, в нем работает команда грамотных, опытных и высококвалифицированных специалистов. "Это новое поколение врачей, которые смело используют самые современные достижения науки, медицины, электроники, робототехники, фармакологии. Они берутся за случаи, с которыми не справились другие специалисты, стремятся сводить к минимуму риски, делать жизнь человека максимально качественной и продолжительной. Увеличились объемы клапанной хирургии сердца, хирургии при пороках сердца, кардиохирургической помощи жителям Кавказских Минеральных Вод, в том числе и детям", - сказал главный врач.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.