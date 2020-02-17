Музей-памятник защитникам перевалов Кавказа в КЧР реконструируют до конца 2024 года

ЧЕРКЕССК, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии проведут реконструкцию музея-памятника "Защитникам перевалов Кавказа" в рамках федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества" до конца 2024 года. Об этом ТАСС сообщил руководитель республиканского управления государственной охраны объектов культурного наследия Умар Бесленеев.

"Федеральная целевая программа рассчитана на выделение финансовых средств до 2024 года включительно, программа разработана в прошлом году. Сумма достаточно большая, может разговор идти и о строительстве [дополнительного] мемориала, памятника, посвященного павшим воинам на перевалах Кавказа", - сказал он.

На обновление музея-памятника направят более 20 млн рублей. Средства на реконструкцию будут выделяться на условиях софинансирования из республиканского и федерального бюджетов. В понедельник на месте мемориального комплекса прошли торжественные мероприятия, посвященные освобождению перевалов Кавказа от фашистских захватчиков.

"Во время Великой Отечественной войны на этом месте долгие 14 месяцев продолжалось ожесточенное противостояние с подразделением подготовленной фашистской горнострелковой дивизии "Эдельвейс". Потери советских войск в Битве за Кавказ превысили 344 тыс. человек. И ровно 77 лет назад советские военные альпинисты сбросили с вершин Эльбруса вражеские штандарты и водрузили государственный флаг Советского Союза", - написал в Instagram глава республики Рашид Темрезов.

Музей-памятник "Защитникам перевалов Кавказа" - единственный в округе архитектурный ансамбль, сочетающий мемориальный комплекс с музейной экспозицией. Монумент построен в 1968 году на трассе, ведущей в горнолыжный курорт Домбай, на северной окраине поселка Орджоникидзевский. По форме он напоминает долговременную огневую точку, сооруженную из железобетона. Рядом находятся чаша Вечного Огня и братская могила.