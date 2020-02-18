Карантин по гриппу в школах Саранска продлили до 22 февраля

ТАСС, 18 февраля. Во всех школах Саранска продлили карантин до 22 февраля из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом. Об этом во вторник сообщили на сайте администрации города.

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"На основании постановления главного государственного санитарного врача по Республике Мордовия в муниципальных общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования городского округа Саранск карантин продлен по 22 февраля включительно", - сообщается на сайте ведомства.

Ранее все школы Саранска закрыли на карантин с 12 февраля по 18 февраля, чтобы ограничить распространение гриппа и ОРВИ.

Карантин продолжается во многих школах и в Саратовской области. Ученики остаются дома во всех школах города Петровска, а также Духовницкого и Лысогорского районов. Дата завершения карантина в учебных заведениях разная. Ожидается, что он продлится до 24 февраля.

На время карантина школьники продолжают учиться дистанционно.