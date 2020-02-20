Подключиться и учиться. В кировских лицеях открыли сетевые классы для детей из села

Когда учишься в малокомплектной школе в небольшом поселке, хочется и ЕГЭ хорошо сдать, и в вуз поступить, и тем самым инженером или биотехнологом стать, которого так ждет экономика. Но много ли у тебя шансов против мальчика из престижного лицея, с которым занимаются лучшие преподаватели и еще пара хороших репетиторов? В Кировской области уравновесить возможности детей пытаются с помощью дистанционного образования

Сетевые классы открылись осенью 2019-го в шести ведущих гимназиях и лицеях Кирова. В каждом классе — 30–40 ребят из разных уголков области. Кто-то углубленно изучает математику, информатику и физику, кто-то — литературу, английский язык и другие предметы. Все, что для этого нужно, — доступ в интернет. Три раза в неделю по два часа школьники встречаются с учителем онлайн, а после уроков выполняют домашнее задание. Оценки здесь тоже ставят, а за прогулы могут отчислить. Дважды в год запланированы очные сессии, чтобы "сетевые" одноклассники могли вживую пообщаться с педагогом и друг с другом. Первая сессия уже прошла в октябре 2019 года. Власти региона рассчитывают, что обучение в сетевых классах поможет школьникам лучше подготовиться к экзаменам и выбрать будущую профессию. — Во время первой очной сессии ученики инженерного класса, например, занимались в лабораториях прототипирования, инженерной графики, мобильной робототехники, электроники и электротехники Вятского технического лицея. Могли моделировать и конструировать роботов, учиться собирать электрические цепи. Школьники посетили Дни открытых дверей кировских вузов. Это поможет им определиться с будущей профессией, а в перспективе позволит решить проблему недостатка специалистов отдельных направлений в районах и регионе в целом, — рассказал ТАСС первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.

"Оставить след в истории физики" Формировать сетевые профильные классы власти начали еще с января 2019 года. Для будущих учеников определили несколько важных для экономики региона направлений: инженерное, аграрное, медицинское, правовое, экономическое, кадетское, гуманитарное и лесопромышленное. Чтобы верно определиться с направлением, старшеклассники прошли профориентационное тестирование в Вятском государственном университете, а желающих попасть, например, в Кировский физико-математический лицей, где открылся сетевой класс по физике, математике и информатике, попросили написать мотивационное мини-эссе. Ребята объяснили, что хотят хорошо подготовиться к ЕГЭ и поступить в вуз, мечтают стать инженерами или связать свою профессию с программированием, а также "оставить след в истории физики". — Для нас опыт работы сетевого класса — новый, но начинание интересное, — рассказал ТАСС директор лицея Михаил Исупов. — В этом году мы набрали один профильный класс — чуть менее 40 человек. Это совершенно разные дети из разных школ области. Есть сельские дети и ребята из районных центров. Кто-то из них подключается к занятиям с домашнего компьютера, для кого-то занятия организованы в школьных классах. Не всем ребятам легко работать в режиме, когда тебя никто не заставляет, когда учиться дополнительные шесть часов в неделю и делать домашние задания ты должен сам. Тут очень помогает высокая мотивация получить дополнительные знания. В следующем году стоит задача открыть 11-й класс. Те, кто отучится два класса, в аттестате смогут получить запись о том, что они прошли элективные курсы.

Описание Директор лицея Михаил Исупов © Мария Шевченко/ТАСС

По данным регионального министерства образования, желающих попасть в сетевые классы было много, несмотря на то что нагрузка у старшеклассников и без того велика. Детям пришлось разумно оценить свои возможности. Свои сложности есть и у преподавателей. Вести урок дистанционно у учеников разного уровня подготовки, не видя их глаз и практически не получая обратную связь, довольно сложно. К занятию они готовят подробные презентации, учитывают возможности камеры, следят, чтобы изображение не мерцало, а все шрифты хорошо читались. — Но уговаривать никого не пришлось, у нас замечательная команда, и учителя понимают важность этой работы. Мы и до этого всегда занимались со школьниками из других школ, причем бесплатно, проводили стажировки для учителей из области. Преподаватели сетевых классов получают дополнительную оплату, — пояснил Михаил Исупов. По словам педагогов, уже после первой очной сессии многие ребята познакомились и друг с другом, и с учителями и перестали стесняться задавать вопросы, если что-то непонятно, и давать обратную связь. Школа идет к ребенку По задумке властей региона, сетевые классы и другие формы дистанционного обучения помогают сделать качественное образование доступным каждому ребенку в регионе вне зависимости от того, где он живет — в Кирове или в небольшом селе, где учитель математики может одновременно преподавать еще и биологию, и географию.