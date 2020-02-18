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Ингушетия сохранила объемы сельхозпроизводства в прошлом году на уровне 2018 года

Объем продукции сельского хозяйства за 2019 год составил 10,8 млрд рублей

МАГАС, 18 февраля. /ТАСС/. Индекс производства продукции сельского хозяйства в Ингушетии по итогам 2019 года составил 100%, для дальнейшего развития отрасли необходимо сделать упор на развитие фруктовых садов, сообщил во вторник полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка на совещании по вопросам социально-экономического развития республики.

"В целом неплохо обстоят дела в сельскохозяйственном секторе республики. Объем продукции сельского хозяйства за 2019 год составил 10,8 млрд рублей, индекс производства продукции сельского хозяйства составил 100%", - сказал Чайка. По его словам, региону также необходимо делать упор на развитие производства фруктов.

Полпред также отметил, что в республике завершается закладка интенсивного яблоневого сада ООО "Сад-гигант "Ингушетия" на площади 1060 га, введены в эксплуатацию оптово-распределительный центр на 61 тыс. тонн единовременного хранения. "Безусловно, необходимо и в дальнейшем развивать эту сферу", - добавил он. "Сад-гигант "Ингушетия" намерен увеличить производство яблок к 2023 году с 24,26 до 55-60 тыс. тонн, а также получить международный стандарт качества и безопасности продукции, чтобы экспортировать яблоки в страны Ближнего Востока.

По словам Чайки, сегодня Северный Кавказ находится в зоне особого федерального внимания. "Это макрорегион, от которого ждут серьезного прорыва в рамках реализации национальных проектов. Эти ожидания могут и должны быть оправданы, потому что Северный Кавказ - это особая, уникальная территория России, способная стать флагманом в осуществлении стратегических государственных проектов", - сказал он.

Полпред сообщил, что уже провел встречу с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, в ходе которой обсуждался ряд важнейших для Северо-Кавказского федерального округа вопросов. "Это и дорожное строительство, и вопросы экологии, топливно-энергетического комплекса, и многие другие. Всего было затронуто около 20 тем. По всем направлениям даны соответствующие поручения, отдельные задачи уже решаются", - пояснил он.

"Сад-гигант "Ингушетия" - первый интенсивный фруктовый сад в республике. Это проект по выращиванию фруктов по европейским технологиям, позволяющим собирать до 55 тонн яблок с га. Он был заложен в 2013 году, сейчас на предприятии выращивают более 15 сортов яблок, а также черешню, сливу, персик, нектарин. Агрокомплекс располагается в Сунженском районе Ингушетии, всего под садами интенсивного типа в регионе находится более 1,1 тыс. га земли.

Теги
Чайка, Юрий ЯковлевичРоссияИнгушетияСКФО
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