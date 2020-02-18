В Ингушетии в 2020 году возобновят работу 11 простаивающих предприятий

МАГАС, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Ингушетия планируют в 2020 году возобновить работу 11 простаивающих предприятий, сообщил во вторник глава респбулики Махмуд-Али Калиматов на совещании с полпредом в СКФО Юрием Чайкой.

"В планах на текущий год - возобновление работы 11 простаивающих производственных предприятий, в этих целях ведется работа по привлечению инвестиционных средств", - сказал Калиматов.

По его словам, в последние годы в Ингушетии отмечается положительная динамика по ключевым макроэкономическим показателям - росту ВРП, объемов промышленного и сельскохозяйственного производства, строительных работ, товарооборота.

"В значительной степени развитию экономики способствовали реализованные при поддержке федеральных институтов развития ряд крупных инвестиционных проектов, в том числе строительство промышленного тепличного комплекса "Агрокомплекс "Сунжа", заводов по производству алюминиевого профиля и радиаторов отопления, развитие садов интенсивного типа "Сад-Гигант Ингушетия", - сказал Калиматов. Он добавил при этом, что экономический рост тем не менее "не обеспечил бюджетный эффект в объемах, необходимых для покрытия ежегодно растущих расходов".

В сентябре 2019 года в пресс-службе главы Ингушетии сообщали, что планируется перезапустить ряд предприятий, открытых в республике в разные годы, но по тем или иным причинам оказавшихся нерентабельными. В частности, речь шла о картонажной фабрике, комбинате детского питания, Назрановском заводе электродвигателей малых мощностей.