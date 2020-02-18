На решение проблем водоснабжения жителей Ингушетии необходимо 8,5 млрд рублей

МАГАС, 18 февраля. /ТАСС/. Строительство водозабора на реке Ассе в Ингушетии поможет решить проблему водоснабжения в республике, на реализацию проекта необходимо около 8,5 млрд рублей, сообщил во вторник глава региона Махмуд-Али Калиматов на совещании с полпредом в СКФО Юрием Чайкой.

"Сегодня процент износа разводящих сетей водоснабжения составляет 66,5%, в связи с чем потери воды при транспортировке составляют до 20%, около 1,6 тыс. км сетей физически полностью изношено и подлежит замене. Объем добываемой воды - 83,6 тыс. куб. м в сутки - не соответствует фактической потребности - 104 тыс. куб. м, в связи с чем более трети населения республики испытывает ее нехватку. Решением проблемы дефицита воды является реализация стратегически важного для республики проекта по строительству водозабора на реке Ассе мощностью до 100 тыс. куб. м в сутки и замене ветхих разводящих сетей. Ориентировочная стоимость указанных мероприятий составляет около 8,5 млрд рублей (строительство водозабора на реке Ассе - свыше 6 млрд. рублей, замена разводящих сетей - около 2,5 млрд. рублей - прим. ТАСС)", - сказал Калиматов.

По его словам, не менее остро в республике стоит вопрос строительства объектов водоотведения, которые на большей части территории отсутствуют полностью, а функционирующие изношены на 85% и не соответствуют нормативным требованиям.

"С учетом значительного объема средств, требуемых на строительство очистных сооружений: канализации - 8,3 млрд руб. (мощностью 64 млн куб.м. в год) и канализационных сетей (1 тыс. км) - 10,7 млрд рублей, решить данный вопрос за счет собственных источников мы не можем", - отметил глава республики.

Ранее в пресс-службе министерства строительства Ингушетии ТАСС сообщали, что в республике планируют простроить новый Ассинский водозабор рядом с предгорным селением Алкун, он в три раза превысит по объемам старый Сунженский водозабор (28 тыс. куб. м в сутки). Новый водозабор должен обеспечивать водой жителей Малгобекского и Сунженского районов, а также городов Сунжа, Малгобек и Карабулак.