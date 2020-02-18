Развитие курорта "Армхи" позволит создать более 2 тыс. рабочих мест в Ингушетии

МАГАС, 18 февраля. /ТАСС/. Строительство туристического комплекса для всесезонного курорта "Армхи" позволит создать в Ингушетии более 2 тыс. рабочих мест, сообщил во вторник глава региона Махмуд-Али Калиматов на совещании по вопросам социально-экономического развития республики под председательством полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрия Чайки в Магасе.

"На курорте "Армхи" инвестором за счет собственных средств введены в эксплуатацию ряд объектов спортивной и развлекательной инфраструктуры, однако дальнейшее увеличение турпотока требует строительства [туристического] комплекса на курорте. Реализация проекта обеспечит прирост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней в размере 1 млрд рублей, создание 700 постоянных и 1,5 тыс. сезонных рабочих мест, и это не считая рабочие места в смежных секторах. В условиях низкого уровня занятости - общий уровень безработицы в республике составляет 26,8%, а регистрируемой - 9,2%, проект имеет большую социальную значимость", - сказал он.

По словам Калиматова, туризм в Ингушетии является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей, однако дальнейший рост потока отдыхающих в республику ограничен возможностями существующей инфраструктуры. "Объем бюджетных средств, необходимых для строительства объектов первой очереди, составляет 1,8 млрд рублей, второй - 5,4 млрд рублей. По вопросу выделения средств федерального бюджета на строительство объектов первой очереди курорта "Армхи" имеется поручение председателя правительства РФ за 2018 год", - добавил глава региона.

Всесезонный оздоровительный и горнолыжный курорт "Армхи" начал принимать гостей с 2012 года. Он расположен в западной части горного Джейрахского района Ингушетии на высоте 1,5 тыс. м над уровнем моря и занимает территорию более 2 тыс. га. Эту местность иногда называют музеем под открытым небом: там находятся более 90 исторических памятников, в том числе знаменитые ингушские боевые башни и древние христианские храмы.