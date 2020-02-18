Власти Чечни в 2019 году переселили из оползневых зон более 2 тыс. человек

ГРОЗНЫЙ, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Чечни в 2019 году обеспечили жильем более 2 тыс. человек, проживающих в оползневых зонах. Об этом сообщил во вторник председатель правительства республики Муслим Хучиев на встрече с главой региона Рамзаном Кадыровым.

"В соответствии с вашим поручением по переселению граждан из оползневых зон нам удалось обеспечить жильем 2001 человека. После подготовки соответствующей документации работа по остальным гражданам будет продолжена", - сказал Хучиев.

Он также сообщил, что для организации горячего питания в школах региона для софинансирования необходимо более 120 млн рублей. "С этим проблемным вопросом мы выходим на федеральные структуры, потому что эти средства не были заложены в региональном бюджете. Данный вопрос находится под нашим контролем, и мы его решим", - добавил он.

Кадыров поручил премьер-министру уделить особое внимание исполнению задач, озвученных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. "Необходимо усилить работы министерств по реализации нацпроектов. В минувшем году наша республика заняла лидирующую позицию по освоению средств, выделенных на их реализацию. В текущем году необходимо также активно работать в этом направлении", - сказал он.

Как сообщалось ранее, на расселение жителей из оползневых зон Чечни в 2020 году планируется выделить из федерального бюджета 99 млн рублей. Такие же суммы - 99 млн рублей - предусмотрены в 2021 и 2022 годах. В 2019 году на эти цели региону было выделено более 1 млрд рублей для переселения 2 тыс. человек. Всего, по данным властей региона, в зоне воздействия оползневых процессов в Чечне проживают более 25 тыс. человек, из которых более 4,7 тыс. человек живут в зонах особого риска.