{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Чечни в 2019 году переселили из оползневых зон более 2 тыс. человек

По данным властей региона, всего в зоне воздействия оползневых процессов проживают более 25 тыс. человек

ГРОЗНЫЙ, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Чечни в 2019 году обеспечили жильем более 2 тыс. человек, проживающих в оползневых зонах. Об этом сообщил во вторник председатель правительства республики Муслим Хучиев на встрече с главой региона Рамзаном Кадыровым.

"В соответствии с вашим поручением по переселению граждан из оползневых зон нам удалось обеспечить жильем 2001 человека. После подготовки соответствующей документации работа по остальным гражданам будет продолжена", - сказал Хучиев.

Он также сообщил, что для организации горячего питания в школах региона для софинансирования необходимо более 120 млн рублей. "С этим проблемным вопросом мы выходим на федеральные структуры, потому что эти средства не были заложены в региональном бюджете. Данный вопрос находится под нашим контролем, и мы его решим", - добавил он.

Кадыров поручил премьер-министру уделить особое внимание исполнению задач, озвученных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. "Необходимо усилить работы министерств по реализации нацпроектов. В минувшем году наша республика заняла лидирующую позицию по освоению средств, выделенных на их реализацию. В текущем году необходимо также активно работать в этом направлении", - сказал он.

Как сообщалось ранее, на расселение жителей из оползневых зон Чечни в 2020 году планируется выделить из федерального бюджета 99 млн рублей. Такие же суммы - 99 млн рублей - предусмотрены в 2021 и 2022 годах. В 2019 году на эти цели региону было выделено более 1 млрд рублей для переселения 2 тыс. человек. Всего, по данным властей региона, в зоне воздействия оползневых процессов в Чечне проживают более 25 тыс. человек, из которых более 4,7 тыс. человек живут в зонах особого риска.

Теги
РоссияСКФОЧечня
Реклама на ТАСС
В Северной Осетии разработают программу профориентационной работы
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что такая работа важна прежде всего с детьми, которые испытывают трудности в обучении
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС