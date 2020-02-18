В Северной Осетии разработают программу профориентационной работы

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 февраля. /ТАСС/. Программа по профориентиационной работе в учебных заведениях будет разработана в Северной Осетии. Об этом журналистам сообщил во вторник министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время рабочей поездки в республику.

"Мы договорились с главой республики, что будет отдельная программа именно по профориентиационной работе в республике. Мы учтем тот позитивный опыт, который есть в республике, и посмотрим, что можно для усовершенствования этой работы сделать", - сказал Кравцов.

Он отметил, что профориентационная работа важна прежде всего с детьми, которые испытывают трудности в обучении. И вне зависимости от того, где будет проходить обучение, они должны получать качественное школьное образование.

Вопросы профессиональной ориентации также важны для того, чтобы школьники видели те возможности, которые у них открываются после завершения школы, заключил министр.