{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Северной Осетии разработают программу профориентационной работы

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что такая работа важна прежде всего с детьми, которые испытывают трудности в обучении

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 февраля. /ТАСС/. Программа по профориентиационной работе в учебных заведениях будет разработана в Северной Осетии. Об этом журналистам сообщил во вторник министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время рабочей поездки в республику.

"Мы договорились с главой республики, что будет отдельная программа именно по профориентиационной работе в республике. Мы учтем тот позитивный опыт, который есть в республике, и посмотрим, что можно для усовершенствования этой работы сделать", - сказал Кравцов.

Он отметил, что профориентационная работа важна прежде всего с детьми, которые испытывают трудности в обучении. И вне зависимости от того, где будет проходить обучение, они должны получать качественное школьное образование.

Вопросы профессиональной ориентации также важны для того, чтобы школьники видели те возможности, которые у них открываются после завершения школы, заключил министр.

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссияСКФОСеверная Осетия
Реклама на ТАСС
Власти Чечни в 2019 году переселили из оползневых зон более 2 тыс. человек
По данным властей региона, всего в зоне воздействия оползневых процессов проживают более 25 тыс. человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС