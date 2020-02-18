В Карачаево-Черкесии заложат 90 мини-садов интенсивного типа в 2020 году

ЧЕРКЕССК, 18 февраля. /ТАСС/. Порядка 90 садов интенсивного типа создадут в Карачаево-Черкесии в 2020 году, сообщили ТАСС в пресс-службе Минсельхоза региона во вторник.

В 2019 году в республике был начат пилотный проект по закладке мини-садов интенсивного типа. В Урупском районе появились 45 новых садов, участниками эксперимента стали представители сельскохозяйственного кооператива.

"В 2020 году в пилотном проекте будут участвовать уже три района республики, в каждом из них будет создан кооператив. В общей сложности сады будут заложены в 90 личных подсобных хозяйствах. Поддержка из бюджета республики составит 40 млн рублей", - пояснили в министерстве.

На заседании во вторник правительство республики утвердило решение о продолжении эксперимента. "Положительный опыт по развитию мини-садов в Урупском районе вызвал большой интерес у жителей других районов, и данный опыт по инициативе главы КЧР будет распространен в 2020 году в трех населенных пунктах республики", - говорится на сайте правительства.

По данным правительства региона, проект позволяет увеличивать уровень занятости в сельской местности, создавать дополнительные рабочие места. Отбор районов для участия в проекте в 2020 году будет проходить на конкурсной основе.