{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Карачаево-Черкесии заложат 90 мини-садов интенсивного типа в 2020 году

Из бюджета республики на это выделят 40 млн рублей

ЧЕРКЕССК, 18 февраля. /ТАСС/. Порядка 90 садов интенсивного типа создадут в Карачаево-Черкесии в 2020 году, сообщили ТАСС в пресс-службе Минсельхоза региона во вторник.

В 2019 году в республике был начат пилотный проект по закладке мини-садов интенсивного типа. В Урупском районе появились 45 новых садов, участниками эксперимента стали представители сельскохозяйственного кооператива.

"В 2020 году в пилотном проекте будут участвовать уже три района республики, в каждом из них будет создан кооператив. В общей сложности сады будут заложены в 90 личных подсобных хозяйствах. Поддержка из бюджета республики составит 40 млн рублей", - пояснили в министерстве.

На заседании во вторник правительство республики утвердило решение о продолжении эксперимента. "Положительный опыт по развитию мини-садов в Урупском районе вызвал большой интерес у жителей других районов, и данный опыт по инициативе главы КЧР будет распространен в 2020 году в трех населенных пунктах республики", - говорится на сайте правительства.

По данным правительства региона, проект позволяет увеличивать уровень занятости в сельской местности, создавать дополнительные рабочие места. Отбор районов для участия в проекте в 2020 году будет проходить на конкурсной основе.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
Реклама на ТАСС
В Адыгее начали работу над третьим изданием Красной книги Адыгеи
Двухтомник планируют издать в 2023 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС