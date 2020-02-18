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В Адыгее начали работу над третьим изданием Красной книги Адыгеи

Двухтомник планируют издать в 2023 году

МАЙКОП, 18 февраля. /ТАСС/. Группа ученых и экспертов приступила к работе над созданием нового, третьего по счету издания Красной книги Адыгеи, которое планируют выпустить в 2023 году. Об этом сообщили ТАСС во вторник в управлении по охране окружающей среды и природным ресурсам республики.

"Мы приступили к работе над созданием третьего издания Красной книги Республики Адыгея, в который будут внесены редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, растений и грибов, обитающих на территории региона. Планируется, что двухтомник будет издан в 2023 году", - сказали в управлении.

В числе тех, кто работает над новым изданием, - сотрудники Адыгейского государственного университета и Майкопского государственного технологического университета, Кавказского государственного биосферного заповедника, ведущие ученые Юга страны. Красные книги регионов должны переиздаваться не реже одного раза в десять лет, последнее издание было выпущено в 2012 году, поэтому требует обновления, пояснили в ведомстве.

"Сбор информации о животных и растениях, включенных в Красную книгу, мониторинг состояния охраняемых видов, выявление мест обитания редких и исчезающих видов животных, растений и грибов, - это процесс постоянный. Категории ранее занесенных в Красную книгу видов будут корректироваться на основании данных, полученных учеными о распространении редких видов, состоянии их популяций, оценки угроз. Важные сведения при подготовке Красной книги предоставляются из фондовых материалов заповедника, в частности, гербария", - уточнили ТАСС в пресс-службе Кавказского госзаповедника.

В третье издание Красной книги Адыгеи планируется включить новые редкие виды животных, растений и грибов. В частности, это редкий реликтовый вид кавказской многоножки Hirudicryptus abchasicus, исследованный учеными Донского государственного технического университета (ДГТУ). Этот вид был описан доцентом кафедры "Биология и общая патология" ДГТУ, одним из экспертов Красной книги Адыгеи Александром Евсюковым, а также учеными из Москвы и Германии в 2015 году, сообщили журналистам в информационной службе вуза.

Теги
РоссияАдыгея
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