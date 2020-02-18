Фильм "Баллада о солдате" на осетинском языке покажут в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 февраля. /ТАСС/. Жители Северной Осетии смогут увидеть фильм режиссера Григория Чухрая "Баллада о солдате" на осетинском языке. Дубляж создан при поддержке программы "Национально-культурное развитие осетинского народа" на 2018-2020 годы и приурочен ко Дню защитника Отечества, сообщили в пресс-службе комитета по печати республики.

"Дублирование кинофильма "Баллада о солдате" стало возможным благодаря реализации мероприятий государственной программы РСО-Алания "Национально-культурное развитие осетинского народа" на 2018-2020 годы. Премьерный показ состоится 21 февраля в кинотеатре "Дом кино", - говорится в сообщении.

Премьера фильма приурочена к международному дню родного языка, а также Дню защитника Отечества. Разрешение от правообладателя на дублирование и некоммерческий показ фильма было получено в 2019 году.

Кинофильм Григория Чухрая "Баллада о солдате" был снят в 1959 году. Фильм о войне вошел в золотой фонд мирового кинематографа, получив более 100 международных кинонаград - рекорд для отечественных фильмов.

Также на осетинский язык был дублирован полнометражный мультфильм "Дюймовочка" 1964 года. Кинолента и мультфильм будут доступны для просмотра в эфире национальной телекомпании "Осетия-Ирыстон".