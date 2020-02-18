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Освоение Арктики

Российские ученые поучаствуют в международном проекте дрейфующей станции в Арктике

Французская арктическая платформа, для строительства которой фонд "Tara Ocean" только ищет инвесторов, будет работать совместно с российской всесезонной научно-исследовательской платформой "Северный полюс", заложенной в 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Исследователи Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) примут участие в научных экспедициях проекта международной дрейфующей станции в Арктике, запуск которой запланирован на 2022 год. Об этом журналистам во вторник сообщил директор научно-исследовательского центра Арктики СПБГУ Сергей Аплонов.

"Пока еще рано говорить о каких-то конкретных планах, потому что экспедиции начнутся в 2022 году, но то, что мы будем участвовать - это совершенно точно", - сказал Аплонов на круглом столе "Дрейфующие платформы в Арктике: будущее полярных исследований" в Институте наук о Земле СПбГУ.

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Проект новой международной дрейфующей платформы в Арктике на круглом столе представил директор французского фонда "Tara Ocean" Роман Трублэ. Этот фонд разрабатывает арктическую платформу.

"Мы определим участников проекта в течение шести месяцев, платформа будет построена в январе 2021 года, а исследования начнутся в 2022 году. Сейчас мы ищем международных инвесторов", - сказал Трублэ, не уточнив стоимость проекта. Он отметил, что одной дрейфующей платформы недостаточно для активного изучения арктических морей, поэтому предполагается, что международная станция будет работать параллельно с подобной российской платформой "Северный полюс", которую планируется построить в Санкт-Петербурге к 2022 году.

По словам Трублэ, станция будет включать различные лаборатории, в которых ученые займутся изучением биологических видов, климата, ледяного покрова и биомассы в Арктике. Предполагается, что станция проработает в арктических льдах до 2040 года. Среди петербургских научных центров в участии заинтересованы Арктический и антарктический научно-исследовательский институт и Институт океанографии РАН.

Дрейфующие платформы и суда, вмерзающие в льдины в арктической акватории являются важным инструментом для изучения региона. Они позволяют проводить круглогодичные исследования климата, биосферы арктических территорий с сохранением комфортных, безопасных условий работы и проживания на полярной станции при низких температурах.

Строительство всесезонной научно-исследовательской платформы "Северный полюс" стартовало в апреле 2019 года на АО "Адмиралтейские верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Платформа создается по заказу Росгидромета в целях реализации госпрограммы по социально-экономическому развитию арктической зоны. Судно сможет проводить геологические, акустические, геофизические и океанографические наблюдения, двигаться во льдах без привлечения ледокола, принимать вертолеты.

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Освоение АрктикиСанкт-ПетербургАрктика сегодняРоссийская наука
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