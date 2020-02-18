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В Северной Осетии одну из высот назвали именем главы внешней разведки СССР

Вершина расположена на территории Ирафского района республики

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 февраля. /ТАСС/. Одна из вершин Северной Осетии получила имя руководителя внешней разведки СССР Павла Фитина. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на сайте правительства РФ.

В сентябре 2019 года в парламент Северной Осетии обратилась Служба внешней разведки РФ с предложением о присвоении наименования безымянной высоте 4076 м имени Павла Фитина - руководителя внешней разведки СССР. Данная вершина расположена на территории Ирафского района республики.

Генерал-лейтенант Павел Фитин руководил внешней разведкой СССР в годы Великой Отечественной войны. Был одним из первых, кто докладывал Иосифу Сталину о дате нападения Германии на СССР. Исследователи считают, что под руководством Фитина советская разведка достигла самых выдающихся результатов.

Теги
РоссияСКФОСеверная Осетия
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